Smetanov efekt priniesol úspech. Hráči zase makali jeden za druhého a zachránili sa

Účastník Konferenčnej ligy, ktorý sa v úvode sezóny takmer prebojoval do ligovej fázy európskej súťaže, sa v Niké lige trápil.

BRATISLAVA. Začiatkom apríla to vyzeralo s Ružomberkom zle-nedobre.

Pod jeho vedením mužstvo v zostávajúcich šiestich ligových zápasoch získalo 13 bodov a hoci sa to pred niekoľkými týždňami zdalo nepravdepodobné, vyhlo sa baráži o záchranu.

Nacvičený signál vyšiel

Aj domácim išlo o veľa, v prípade víťazstva by totiž skončili na prvom mieste skupiny o udržanie sa a mohli by sa predstaviť v play off o Konferenčnú ligu.

Komárno vyhrávalo v prvom polčase gólom Vojtecha Kubistu.

V tom čase už vyhrával aj Trenčín, ktorý by tým pádom preskočil v tabuľke Ružomberok.

„Nemohli sme sa spoliehať na to, že Trenčín nevyhrá. Išli sme do toho zápasu s tým, že ho musíme vyhrať,“ vravel po zápase ľavý krídelník Ružomberka Adam Tučný.