Z očakávanej posily sa stal náhradník. Slovan zrejme opustí kritizovaný hráč

Futbalista Slovana Kelvin Ofori je údajne podľa médií blízko prestupu do cyperského klubu AEL Limassol.
Ghanský stredopoliar sa v lete prišiel do Slovana ako voľný hráč zo Spartaka Trnava, kde bol hviezdou a najlepším strelcom klubu.
Minulú sezónu strelil 10 gólov, no v Bratislave sa nedokázal presadiť a stal sa len náhradníkom.
V 14 zápasoch za Slovan dal len tri góly, v európskych pohároch neodohral ani minútu a v Konferenčnej lige nefiguroval ani na súpiske.
Tréneri údajne neboli spokojní s jeho tréningovým procesom a prístupom, za čo bol 24-ročný záložník viackrát kritizovaný.
Ofori údajne prišiel do Slovana bez odstupného, no s vysokým podpisovým bonusom, ktorý sa podľa odhadov pohyboval v státisícoch eur.
Trnava mu ponúkala historicky najvyšší plat v klube, no Slovan dokázal konkurenciu preplatiť.