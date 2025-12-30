Z očakávanej posily sa stal náhradník. Slovan zrejme opustí kritizovaný hráč

Kelvin Ofori (Slovan)
Kelvin Ofori (Slovan) (Autor: TASR)
30. dec 2025 o 12:38
Spájajú ho s prestupom na Cyprus.

Futbalista Slovana Kelvin Ofori je údajne podľa médií blízko prestupu do cyperského klubu AEL Limassol.

Ghanský stredopoliar sa v lete prišiel do Slovana ako voľný hráč zo Spartaka Trnava, kde bol hviezdou a najlepším strelcom klubu.

Minulú sezónu strelil 10 gólov, no v Bratislave sa nedokázal presadiť a stal sa len náhradníkom.

V 14 zápasoch za Slovan dal len tri góly, v európskych pohároch neodohral ani minútu a v Konferenčnej lige nefiguroval ani na súpiske.

Tréneri údajne neboli spokojní s jeho tréningovým procesom a prístupom, za čo bol 24-ročný záložník viackrát kritizovaný.

Ofori údajne prišiel do Slovana bez odstupného, no s vysokým podpisovým bonusom, ktorý sa podľa odhadov pohyboval v státisícoch eur.

Trnava mu ponúkala historicky najvyšší plat v klube, no Slovan dokázal konkurenciu preplatiť.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Kelvin Ofori (Slovan)
    Kelvin Ofori (Slovan)
    Z očakávanej posily sa stal náhradník. Slovan zrejme opustí kritizovaný hráč
