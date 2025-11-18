Disney Playmakers vedie dievčatá k futbalu cez rozprávky. Záujem na východe rastie, hovorí školiteľka

KATARÍNA CHOVANCOVÁ Katarína Chovancová pracuje na Základnej škole Ľudovíta Fullu na Maurerovej ulici v Košiciach, kde podporuje žiakov v ich športovom rozvoji, vrátane projektov SFZ, ako sú Dajme spolu gól a UEFA Disney Playmakers.
Je lektorkou medzinárodného projektu pre dievčenský futbal UEFA Disney Playmakers a dlhodobo pôsobí vo futbalovej akadémii CFT Benecol Košice, momentálne pri kategórii U15.
Zároveň je koordinátorkou ženského futbalu pre východoslovenský región a získala skúsenosti aj so ženskou futbalovou reprezentáciou do 15 rokov.
Predtým pôsobila v Partizáne Bardejov ako šéftrénerka dievčenskej prípravky, trénerka žiačok a asistentka pri kategórii dorasteniek.
Momentálne je jedinou ženou na východnom Slovensku s trénerskou kvalifikáciou UEFA-A, ktorú získala v roku 2024.
Ste školiteľkou UEFA DISNEY. O čo ide?
UEFA Disney Playmakers je medzinárodný projekt, ktorého cieľom je priviesť dievčatá od 5 do 8 rokov k futbalu, celkovo ku športu prostredníctvom hravých tréningov s rozprávkovou tematikou. Na Slovensku funguje niekoľko centier.
Program sa však nezameriava len na šport ako taký – každá rozprávková kapitola rozvíja aj osobnostné hodnoty, ako je spolupráca, sebadôvera, zodpovednosť či empatia, ktoré dievčatá využívajú aj mimo športového prostredia.
Spoločne s kolegami zo SFZ sme absolvovali desaťdňové školenie cez UEFA spolu s ďalšími trénermi z Európy. Následne špeciálnu metodiku a skúsenosti odovzdávame trénerom a učiteľom na Slovensku.
Okrem lektorstva tiež realizujem aktivity pre dievčatá na našej ZŠ Ľudovíta Fullu (centrum pod CFT BENECOL Košice). Dievčatá si tieto tréningy veľmi obľúbili a vidíme, že zvyšujú ich záujem o šport a pohyb.
Naša škola je zároveň zapojená aj do ďalšieho projektu Slovenského futbalového zväzu „Dajme spolu gól“, zameraného na všestrannú športovú prípravu zameranú na futbal.
Momentálne sme jedinou základnou školou v Košiciach, zapojenou do oboch týchto programov.
Prečo ste sa rozhodla zvýšiť trénerskú kvalifikáciu, a ako prebiehalo štúdium?
Najprv bolo potrebné splniť podmienky z praxe a následne nás pozvali na prijímacie skúšky. Štúdium bolo intenzívne, náročné, ale zároveň obohacujúce a prebiehalo jeden rok.
Rozhodla som sa zvýšiť svoju kvalifikáciu o ďalší stupeň z dôvodu neustáleho posúvania sa. Beriem to aj ako investíciu do svojej budúcnosti.
Získala som veľa po odbornej, ale aj ľudskej stránke a som presvedčená, že podobná cesta je otvorená každému – aj ženám, ktoré sa možno na spočiatku obávajú.
Verím, že do budúcna bude v našom pribúdať stále viac žien, ktoré sa rozhodnú zvyšovať trénerskú kvalifikáciu vo futbale.
Aká je situácia v dievčenskom a ženskom futbale na východe Slovenska?
Záujem dievčat o futbal na východnom Slovensku rastie, pričom niektoré kluby už majú aj čisto dievčenské kategórie aj do 11 rokov. Nárast kvantity a kvality sledujeme aj v rámci regionálneho výberu, kde je konkurencia medzi dievčatami čoraz väčšia.
Tréneri v kluboch sa dievčatám venujú v maximálnej možnej miere aj napriek náročným podmienkam a obmedzeným zdrojom.
Pozitívnym signálom je rekordná návštevnosť - viac ako 3 800 divákov na májovom zápase ženskej reprezentácie proti Gibraltáru v Prešove a tiež, že v najvyššej ženskej lige pôsobí okrem Tatrana Prešov už aj Partizán Bardejov, ktorého sa hráčky napriek neľahkej situácii dokázal vrátiť medzi slovenskú elitu.
Vďaka spolupráce SFZ a STVR môžu priaznivci ženského futbalu sledovať niektoré majstrovské zápasy 1. ligy žien historicky prvýkrát aj na televíznych obrazovkách.
Ako je to s východniarkami v reprezentáciách?
Každá hráčka má možnosť prebojovať sa do reprezentácie, ak na sebe systematicky pracuje a podáva stabilné výkony.
Reprezentační tréneri sledujú dievčatá z celého Slovenska prostredníctvom zrazov, zápasov, na ktoré sú pozvané viaceré hráčky z východu.
Samozrejme, sú ročníky, v ktorých je zastúpenie dievčat z východného Slovenska väčšie, a iné, kde je menšie – to závisí aj od aktuálnej hráčskej základne i výkonnosti.
Aj keď je to raritou, no stane sa, že ak sa hráčka nedostane do výberu kategórie WU15, neznamená to, že sa nemôže objaviť neskôr v kategóriách WU17 alebo WU19.
A samozrejme, platí to aj opačne - dostať sa do reprezentácie v mladšom veku neznamená, že už nemusí robiť nič naviac – dôležité je neustále sa posúvať a hlavne hrávať ťažké zápasy, pretože tam sa ukazujú limity dievčat.
Ako som spomínala, konkurencia je stále väčšia a väčšia celkovo v rámci celej krajiny.
Aká je náplň koordinátorky pre rozvoj ženského futbalu?
Vykonávam kompletné organizačno-technické zabezpečenie kontrolných zrazov a kempov regionálneho výberu.
Počas kontrolných kempov asistujem pri tréningoch a zabezpečujem predovšetkým administratívnu agendu pred, počas, ale aj po.
Súčasťou pracovnej náplne je aj účasť na projektoch spadajúcich pod SFZ, kde sledujem priebeh podujatí a dohliadam na dodržiavanie pravidiel.
V minulosti išlo najmä o halovú sezónu mládeže a Mini Champions Liga. V rámci svojich časových možností sledujem aj majstrovské zápasy v ligách.