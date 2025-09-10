Hjulmand si neprichádza do Leverkusenu nič dokazovať. Milujem Bundesligu, vraví

V Nemecku v minulosti viedol Mainz.

BERLÍN. Nový tréner nemeckého futbalového klubu Bayer Leverkusen si neprišiel k "farmaceutom" nič dokazovať. Kasper Hjulmand sa rozhodol pre Bayer preto, že miluje futbal a Bundesligu.

Dánsky kouč, ktorý v minulosti viedol Mainz, sa vracia do nemeckej najvyššej súťaže po pôsobení na poste trénera dánskej reprezentácie, s ktorou sa dostal do semifinále ME 2021.

Hjulmanda predstavili ako nástupcu Erika ten Haga, ktorý v Leverkusene vydržal len dve bundesligové kolá. Holanďan pritom len pred sezónou nahradil Xabiho Alonsa, ktorý priviedol Bayer k historickému double v sezóne 2023/2024, no v lete odišiel do španielskeho Realu Madrid.

Hjulmand priznal, že preberá klub v hektickej situácii, keďže nemal možnosť absolvovať predsezónnu prípravu s tímom.

"Pri práci s národným tímom nemáte veľa tréningov ani predsezónnu prípravu, musíte byť veľmi presní s časom na ihrisku. Budeme sa učiť z každého zápasu," povedal.

Leverkusen odohrá v piatok domáci zápas proti Eintrachtu Frankfurt, pričom po dvoch úvodných zápasoch má na konte len jeden bod.

