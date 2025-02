Haraslínov dokonalý výkon ocenil aj tréner: Je možno najlepší v Česku

PRAHA. Slovenský futbalista Lukáš Haraslín sa stal hrdinom Sparty Praha. Prvým hetrikom v profesionálnej kariére zariadil triumf svojho tímu na pôde Karvinej 3:2, ale po sobotnom ligovom súboji aj tak myslel hlavne na zisk troch bodov. Duel dvakrát prerušili pre tmu, na štadióne totiž zhasli svetlá. Spočiatku sa zápas pre Spartu nevyvíjal dobre, domáci šli už po desiatich minútach do dvojgólového vedenia zásluhou Dávida Krčíka a Dennyho Samka.

Potom však prišli momenty slovenského krídelníka. Prvé dva zásahy poslal takmer identickou obaľovačkou ku zadnej žrdi a po zmene strán spečatil triumf ľavačkou. Na všetky tri góly mu prihral stredopoliar Tomáš Wiesner.

"Trénujem to dosť často. Snažím sa neustále zlepšovať a triafať to tam. Som veľmi rád, že to tam padlo, ale najradšej som za to, že sme otočili výsledok. Bolo to ťažké. Za hetrik určite prinesiem niečo do kabíny, to sú príjemné starosti. Tomáš Wiesner mi na všetky tri góly prihral. Poďakoval som mu, ale povedal som mu, že v tom nie som sám a musí tiež ostatným niečo priniesť," radoval sa Haraslín po stretnutí. Slovenský reprezentant si v tejto sezóne pripísal osem ligových zásahov, nemalú časť ročníka pritom vynechal pre zranenie. Po zápase si vyslúžil pochvalu aj od trénera Larsa Friisa. VIDEO: Gól Lukáša Haraslína

"Veľmi sa z neho teším a budem ho za dnešný výkon určite chváliť. Hral veľmi dobre, ukázal, že patrí k najlepším v Česku, možno aj najlepší je. Pochváliť chcem ale aj Tomáša Wiesnera, ktorý mu tie góly pripravil. Bola to súčasť nášho plánu dať Haraslínovi na tej strane viac priestoru. Mal tam ešte jednu alebo dve šance dať gól. Ale to, čo predviedol, je presne to, čo potrebujete v zápase, práve v ktorom sa vám nedarí všetko tak, ako chcete," citoval dánského kouča portál sport.cz.

České médiá hovorili o "bláznivom zápase", k čomu prispel dvojnásobný výpadok osvetlenia. Na konci prvého polčasu sa preň nastavovalo 11 minút, v závere dokonca 24. "Nezažil som, aby dvakrát vypadli svetlá, ale inak som hral aj čudnejšie zápasy, čo sa týka priebehu. Počas prestávok sme sa snažili udržať v prevádzkovej teplote. Bolo to nepríjemné, ale máme dobrý tím ľudí, ktorí sa o nás starajú. Bohužiaľ sme nevedeli, kedy sa zase začne hrať," okomentoval vzniknutú situáciu Haraslín. Podobný názor zastával aj Friis: "Bol to naozaj ťažký zápas aj pre dve prestávky po tom, čo dvakrát zhasli svetlá. Navyše nám vstup do stretnutia nevyšiel a prehrávali sme veľmi skoro 0:2. Bol to skutočne šialený zápas. Som naozaj šťastný, že sme ukázali, aký silný tím máme." Obhajcovia titulu sa bodovo totiahli na druhú Viktoriu Plzeň, ktorá však mala zápas k dobru. Za vedúcou Slaviou zaostávali obe mužstvá o desať bodov. Na sobotu nebude s radosťou spomínať Haraslínov krajan Peter Pekarík, ktorému nevyšiel debut v drese Českých Budějovíc. Posledný tím tabuľky videl v prvom polčase stretnutia s Jabloncom dve červené karty a napokon prehral 2:3. "Dobre sa nám darili plány, s ktorými sme do zápasu šli, no potom prišli tie dve kľúčové chvíle. Zažil som vo svojej dlhej kariére prvýkrát, aby sme dostali za polčas dve červené karty. V deviatich to už bolo ťažké," konštatoval 38-ročný pravý obranca, ktorý sa k tímu pripojil len pred týždňom.