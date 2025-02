Benzema reagoval na vyjadrenia Ronalda. Najlepší hráč súčasnosti je podľa neho Vinicius

"Nerád porovnávam hráčov, ale ak by som mal určiť najlepšieho, bol by to Brazílčan Ronaldo. Pokiaľ ide o najlepšieho v súčasnosti, je to pre mňa Vinicius Junior.

Je to rozdielový futbalista, ktorý má výrazný podiel na úspechoch Realu Madrid v Lige majstrov i domácej súťaži.