Je to spečatené! Karim Benzema sa oficiálne dohodol so Saudmi

DŽIDDA. Francúzsky futbalista Karim Benzema sa oficiálne dohodol na spolupráci so saudskoarabským majstrom Al Ittihad. Zmluvu podpísal na 3 roky s platnosťou od budúcej sezóny.

„Al Ittihad je pre mňa nová výzva. Je to dobrá liga a je tu veľa dobrých hráčov. Cristiano Ronaldo je už tu, je to priateľ, ktorý ukazuje, že Saudská Arábia začína napredovať a ja som tu, aby som vyhral tak ako v Európe," povedal Benzema po príchode do Saudskej Arábie.