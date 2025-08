Šéf Slovana dostal skrytý odkaz. Weiss nevidí posily, ale nepripraveného

Prestup chorvátskeho reprezentanta Martina Erliča (27 r.) do Slovana mal byť hotovou vecou, čo povedal aj sám Weiss. Nechcel to zakríknuť, ale stalo sa.

"Poprosil by som aj média, že nich píšu, že prišli noví hráči, ale posily neprišli," reagoval veľavravne tréner Slovana.

BRATISLAVA. Tréner Vladimír Weiss to síce v sobotu nepovedal priamo, ale poslal verejný odkaz vedeniu Slovana - to jest generálnemu riaditeľovi Ivanovi Kmotríkovi, že nie je spokojný s letnými prestupmi.

Chorvátsky stopér zamieril z Bologne do dánskeho FC Midtjylland. Prestupová čiastka by sa mala pohybovať na úrovni piatich miliónov eur plus bonusy. Slovan bol ochotný dať tri až štyri.