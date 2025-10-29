Dohoda je údaje na spadnutie. Juventus by mal prevzať bývalý tréner Lobotku

BRATISLAVA. Taliansky futbalový veľkoklub Juventus Turín pristúpil k trénerskej zmene. Po nevydarenom úvode sezóny skončil v tíme Igor Tudor. Chorvát viedol "starú dámu" od marca.
Hľadá sa jeho nástupca a záchranca slávneho klubu. Údajne by ním mal byť bývalý kouč SSC Neapol a talianskej reprezentácie Luciano Spalletti. Rokovania už vraj prebiehajú.
Vďaka svojim taktickým znalostiam a silným skúsenostiam vo futbale na Apeninskom polostrove sa dokonale hodí do vízie Juventusu o obnove stability a identity po niekoľkých sezónach manažérskych zmien.
Diskusie majú prebiehať cez sprostredkovateľa. Správy talianskych médií naznačujú, že 66-ročný tréner je "otvorený a nadšený" z príležitosti prevziať vedenie v Turíne, hoci dĺžka zmluvy by stále mohla byť predmetom rokovaní.
Klub navrhol počiatočnú šesťmesačnú zmluvu s možnosťou predĺženia na základe výkonu, zatiaľ čo Spalletti údajne uprednostňuje 18-mesačnú zmluvu. Napriek rozdielom sú obe strany údajne optimistické, pokiaľ ide o skoré dosiahnutie dohody, píše web beinsport.com.
Zatiaľ čo Spalletti zostáva favoritom, "stará dáma" hodnotí aj ďalších kandidátov. Medzi nimi sú Roberto Mancini, ktorý je momentálne bez klubu, a Raffaele Palladino, bývalý hráč Juventusu, ktorý naposledy trénoval Fiorentinu a predstavuje cenovo dostupnejšiu možnosť.
Zvažujú sa aj ďalšie mená ako Daniele De Rossi, Xavi Hernández a Edin Terzič, hoci zasvätené osoby trvajú na tom, že Spalletti zostáva jasným favoritom. Jeho potenciálne vymenovanie by mohlo znamenať začiatok novej éry pre "Bianconeri", ktorí sa snažia opäť etablovať medzi európskou elitou.
Taliansky taktik sa môže pochváliť pôsobivým životopisom. V sezóne 2022/2023 doviedol Neapol k ich prvému "Scudettu" za viac ako tri desaťročia a predtým trénoval AS Rím a Inter Miláno.
Jeho útočná filozofia a schopnosť rozvíjať mladé talenty sú v súlade s novým smerovaním Juventusu pod vedením športového riaditeľa Damiena Comolliho.
Paradoxom však je, že po zisku titulu s klubom, kde hrá aj slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, si urobil tetovanie na predlaktí s logom Neapola. Bude ho stáť možné angažmán u veľkého rivala z Turína?