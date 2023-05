Hororový týždeň pre Juventus. Bol to psychický kolaps, vraví Allegri

Juventus má pred sebou dva zápasy, v ktorých bude chcieť dostihnúť AC Miláno so 64 bodmi a získať tak štvrtú a poslednú miestenku do Ligy majstrov. Práve proti "rossoneri" nastúpi v nedeľu na domácom ihrisku.

Spleť situácií zahrala do karát aj druhému rímskemu klubu AS. V pondelok Rimania remizovali na domácej pôde s US Salernitana 2:2, avšak aj zisk bodu stačil na to, aby v tabuľke preskočili Juventus.

„Je to žart, keď sa to dozviete dva zápasy pred koncom. Pre nás, pre všetkých, dokonca aj pre Juventus," povedal kouč AS Rím Jose Mourinho.

Portugalčan napriek rivalite vyjadril Turínčanom spolupatričnosť: "Nebolo to pre nich ľahké. Dve kolá pred koncom stratili získané body na ihrisku."

Tabuľka Serie A