Škriniar sa teší z ďalšej trofeje, hrdinom predĺženia bol Perišič

Taliansky pohár 2021/2022 - finále

Pre Škriniara je to už tretia trofej, ktorú s Interom získal. V predošlom ročníku vyhral ligový titul a v januári sa tešil aj zo zisku Talianskeho Superpohára.

Úvod druhého polčasu patril Juventusu, ktorý v priebehu dvoch minút otočil skóre vo svoj prospech. O vyrovnávajúci gól sa postaral Alex Sandro a o 120 sekúnd neskôr poslal "starú dámu" do vedenia Vlahovič.

Srbský kanonier najskôr napálil Handanoviča do hlavy, no z následnej dorážky dopravil loptu do siete. Inter však v závere vystupňoval tlak a v 80. minúte vyrovnal vďaka Hakanovi Calhanogluovi, ktorý premenil penaltu.

Jeho hrdinom bol Perišič. V 99. minúte premenil ďalšiu penaltu a v závere prvého predĺženia utešenou strelou k vzdialenejšej žrdi stanovil konečný výsledok.

Tréner Juventusu Massimiliano Allegri následne dostal od hlavného rozhodcu červenú kartu za protesty a zápas dopozeral z tribúny.