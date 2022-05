INTER MILÁN



I když v pikantním souboji s městským rivalem AC Milán momentálně Inter ztrácí krok a dost možná italskou Serii A nevyhraje, minimálně jednu trofej si v této sezoně zajistil, když zvládl domácí Superpohár. V Coppa Italia může však přijít další úspěch, který by si hráči nechtěli nechat ujít.



Jenže kromě loňského titulu toho za posledních deset let Nerazzurri moc nevyhráli. Současný trenér Simone Inzaghi tak má před sebou složitou, ale velmi lákavou misi. Už teď zaslouží kouč kredit za to, jak dokázal tým znovu přiblížit prvenstvím v Serii A.



V lednu najeli hosté na vlnu osmi vítězství, která je dlouho držela na prvním místě, ale časem přišly nemilé komplikace. V tabulce je předběhlo AC, s nímž si paradoxně Inter poradil v semifinále poháru. Nyní má před sebou další náročnou zkoušku.