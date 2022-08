Mourinho sa v polčase za hráčov hanbil, AS Rím vybojoval v Turíne bod

TURÍN. V šlágri 3. kola talianskej ligy remizovali futbalisti Juventusu Turín s AS Rím 1:1. Hostia po tvrdých slovách trénera Joseho Mourinha zlepšili v druhom polčase svoj výkon a natiahli sériu bez prehry.

Juventus otvoril skóre už po 76 sekundách, keď nádherným gólom z priameho kopu skóroval Dušan Vlahovič. Srbský útočník zakrútil loptu ľavačkou ponad múr a brankár Rui Patrizio len sledoval ako od brvna zapadla dnu.

Bol to tretí gól Vlahoviča v tejto sezóne, ale prvý proti AS Rím od jeho príchodu do Serie A v roku 2018.