Ani Vlahovičov krásny gól nestačil Juventusu, šláger skončil remízou

Bod pre hostí zaistil po zmene strán Tammy Abraham. Bývalý hráč londýnskej Chelsea sa postaral o to, že tím Josého Mourinha v sezóne ešte neprehral.

RÍM. Futbalisti Juventusu Turín remizovali v sobotnom zápase 3. kola talianskej Serie A na domácej pôde s AS Rím 1:1.

Úradujúci majster AC Miláno zdolal Bolognu 2:0 vďaka gólom Rafaela Leaa a Oliviera Girouda. Spezia v zostave so slovenským útočníkom Davidom Strelcom, ktorý hral do 58. minúty, remizovala so Sassuolom 2:2.