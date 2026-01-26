Lobotkov Neapol v šlágri bez gólu. Conte: Plavíme sa po otvorenom mori s vysokými vlnami

Futbalisti SSC Neapol stratili ďalšie dôležité body v boji o titul a po víkende vypadli v tabuľke Serie A z prvej trojky.
V šlágri 22. kola prehrali na pôde Juventusu hladko 0:3 a „stará dáma“ sa vďaka tomu dostala na 5. miesto o bod za „partenopei“.
Zverenci trénera Antonia Conteho v uplynulých piatich dueloch zvíťazili iba raz, na konte majú okrem prehry aj tri remízy. Domáci sa v nedeľu presadili najprv v 22. minúte po góle útočníka Jonathana Davida, ktorý si prebral loptu vo vnútri šestnástky a zakončil.
Hostia následne darovali Juventusu druhý gól, keďže po chybe Juana Jesusa zvýšil Kenan Yildiz už na 2:0. Srbský obranca Filip Kostič potom v závere prízemnou strelou uzavrel skóre stretnutia. Mužstvo Luciana Spallettiho napravilo prehru s Cagliari z minulého kola.
VIDEO: Zostrih zápasu Juventus - Neapol
„Bol to tesný zápas až do stavu 1:0 a bolo cítiť, že sa môže stať niečo, čo by ho vyrovnalo. Po druhom góle si domáci vytvorili tlak a strelili aj tretí. Gratulujem im, ale aj mojim hráčom, pretože nie je im čo vytknúť. Vydali zo seba všetko,“ citoval Conteho portál calciomercato.com.
Tréner Neapola musí zápasiť s veľkou maródkou, pre zranenia mu chýbajú Kevin De Bruyne, David Neres, Vanja Milinkovič-Savič, Matteo Politano či Amir Rrahmani.
Plavíme sa po otvorenom mori
„Prvýkrát v mojej kariére som musel poslať do hry hráča, ktorého som nikdy nevidel ani na tréningu. Vďaka tomu pochopíte situáciu, ktorú zažívame. Ale netreba plakať.
Plavíme sa po otvorenom mori s vysokými vlnami, no nepotopíme sa. Ak sa niekto chce potopiť, nech skočí do mora. Zostávame pevní, silní a s vedomím, že chceme bojovať zo všetkých síl v tejto neuveriteľnej situácii,“ dodal Conte na margo striedania brazílskeho útočníka Giovaneho, ktorý išiel na ihrisko v 70. minúte.
Slovenský stredopoliar hostí Stanislav Lobotka odohral celý zápas.
Tréner Neapola potom odpovedal na otázku, či má jeho tím ešte šancu na titul.
Cieľov je dosť
„Je to teraz šialená otázka, prepáčte. Do konca súťaže je ešte 16 zápasov. Môžeme si vybojovať Ligu majstrov, Európsku liga, Konferenčnú ligu, cieľov je dosť.
Ak klesnete, tak riskujete, že sa nedostanete do Európy. Snažíme sa podať čo najlepší výkon v každom zápase, mať čo najlepší prístup. Chalani do toho dávajú všetko a dokonca riskujú.
Ohrozujú aj svoju fyzickú stránku, pretože hrajú zápas každé tri dni a to nie je ako tréning. Je to futbal s vysokou intenzitou, stále hrajú tí istí hráči. A potom sa niekto môže zraniť.“