    Nová pozícia pre úspešného trénera Kloppa. Vníma to ako veľkú česť

    Bývalý futbalový tréner Jürgen Klopp.
    Bývalý futbalový tréner Jürgen Klopp. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. dec 2025 o 17:03
    Patrí medzi štyroch nových členov.

    Bývalého futbalového trénera Dortmundu či Liverpoolu Jürgena Kloppa vymenovali do dozornej rady nemeckej Nadácie pre športovú podporu, ktorá podporuje vrcholových športovcov.

    Nadácia v stredu informovala, že 58-ročný Klopp a nemecká štátna ministerka pre šport Christiane Schenderleinová patria medzi štyroch nových členov.

    Dozorná rada, ktorej predsedá bývalý šéf Nemeckej futbalovej ligy Christian Seifert, má teraz 15 členov. Klopp odstúpil z pozície trénera Liverpoolu v roku 2023 a od januára 2024 pôsobí ako globálny šéf futbalu v spoločnosti Red Bull.

    „Je pre mňa cťou prevziať túto zodpovednosť a pomáhať formovať budúcnosť nemeckého športu. Keby mi niekto pred rokmi, keď som bol mladý športovec, povedal, že raz budem toho súčasťou, neveril by som tomu,“ citovala Kloppa agentúra DPA.

    Bývalý futbalový tréner Jürgen Klopp.
    Bývalý futbalový tréner Jürgen Klopp.
    Nová pozícia pre úspešného trénera Kloppa. Vníma to ako veľkú česť
    dnes 17:03
