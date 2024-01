Šok pre fanúšikov Liverpoolu. Klopp oznámil, že po sezóne končí

LIVERPOOL. Nemecký futbalový tréner Jürgen Klopp oznámil koniec svojho pôsobenia v Liverpoole. K tomuto kroku chce pristúpiť na konci sezóny.

Informoval o tom vo videu, ktoré klub zverejnil na sociálnych sieťach. Pôvodne mu na Anfield Road platil kontrakt až do júna 2026.

"Opustím klub na konci sezóny. Chápem, že v tejto chvíli, keď to počujete prvýkrát, je to šok pre veľa ľudí, ale viem to vysvetliť alebo sa o to pokúsim.