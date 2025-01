Operácia Kucku dopadla lepšie ako sa očakávalo. Sú to úžasné správy, vraví opora Slovana

Kucka vynechá zvyšné dva zápasy "belasých" v Lige majstrov, no pokiaľ by o dva mesiace bol schopný hrať, stihol by barážový dvojzápas Slovenska proti Slovinsku v Lige národov a tiež sa zapojil do boja o titul v Niké lige.

Po jesennej časti má Slovan Bratislava trojbodový náskok pred druhou Žilinou a smeruje za ziskom siedmeho ligového titulu po sebe.