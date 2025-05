Makal ako blázon. Kucka musel pre zranenie skončiť: Nedokážem vyjsť po schodoch

Dlhé týždňe rozmýšľal nad svojou budúcnosťou. Hlava chcela pokračovať, ale telo mu to nedovolilo.

„Rozhodol som sa, že to je moja posledná sezóna v kariére,” priznal Juraj Kucka. Po tomto ročníku zavesí kopačky na klinec.

BRATISLAVA. Prišiel do sály pred novinárov a len ťažko nachádzal slová. „V pätnástich som odišiel z domu a teraz mi to príde ako jeden rýchly okamih,” vyhlásil.

Išiel som cez bolesť. Prešla, zasa som začal alebo opäť to bolelo. V kolene ma niekedy tak pichne, že sa neudržím na nohách. Takto fungujem už asi tri mesiace.”

Problémy mu robí koleno. Priznal, že sa niekedy ani neudrží na nohách: „Absolvoval som operáciu. Všetko išlo dobre. No neskôr to začalo. Mal som veľké bolesti. Zistilo sa, že je tam opuch na kosti.

Kucka si v prvý deň zimnej prípravy v Katare poranil koleno. Sezóna sa mala pre neho skončiť, no on pracoval na svojom návrate.

Ale počas dňa nedokážem vyjsť alebo zísť po schodoch. Alebo sa s deťmi zahrať, zabehať si. Trápi ma to v hlave, aby som sa dal do poriadku.”

Kucka najnovšie priznal, že pre zranenie nedokáže ani vyjsť po schodoch: „Je zvláštne, že ma to koleno obmedzuje v bežnom živote a v tréningovom procese vôbec. Keď ho zaťažujem na maximum, tak mi nerobí problém.

Napriek tomu sa chce rozlúčiť s týmto ročníkom priamo na trávniku: „Sezónu chcem ukončiť dôstojne. Na ihrisku. Priorita je posledný zápas. Či do neho nastúpim alebo nie.”

Po poslednom ligovom kole s Košicami mu Slovan pripraví veľkolepú rozlúčku. Hodnú reprezentanta.

Spoluhráči ho neprehovárali

Svoje rozhodnutie skončiť s futbalom najskôr predstavil trénerovi Vladimírovi Weissovi. „Keď som mu to oznámil, povedal, že dobre, ešte sa o tom porozprávame. Bolo to dávnejšie. Neprehováral ma ale. Ani on, ani chalani,” povedal.