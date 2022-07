Kucka tam už bol. Lietali mince a pivo, hymnu nepočul

BUDAPEŠŤ. „Prilietali ku mne rôzne predmety, mince. Aj zopár fliaš. Ak by som to všetko vyzbieral, tak by som si mohol kúpiť večeru," vravel odľahčene brankár reprezentácie Martin Dúbravka.

Keď hrala slovenská hymna, maďarskí fanúšikovia tak mohutne pískali, že nič iné nebolo počuť. Keď Slováci strelili gól, z hľadiska lietali na ihrisko poháre s pivom.