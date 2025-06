Slovan opúšťa slovenský hráč. Nebol spokojný s minutážou, priznal Kmotrík

BRATISLAVA. Slovenský stredopoliar Július Szöke mení pôsobisko. Zo Slovana Bratislava prestupuje do cyperského klubu AEL Limassol.

Obe strany sa dohodli na podmienkach prestupu a 29-ročný futbalista sa vracia do krajiny, kde pred príchodom na Tehelné pole zažil vydarené obdobie.

Szöke prišiel do hlavného mesta Slovenska v júni 2024 z konkurenčného Arisu Limassol. Na Cypre vtedy získal ligový titul a predstavil sa aj v Európskej lige. Teraz sa vracia do tamojšej najvyššej súťaže, no v drese iného limassolského klubu.