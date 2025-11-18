Všetci odohrali dobrý zápas a pracovali ako blázni, radoval sa nemecký tréner po postupe na MS

BRATISLAVA. Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann bol po pondelňajšom stretnutí proti Slovensku v rámci kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta poriadne spokojný.
Nemecké mužstvo predviedlo výborný výkon, zvíťazilo 6:0 a zabezpečilo si štart na svetovom šampionáte.
„Tím odviedol naozaj dobrú prácu. Dnes sa niet na čo sťažovať. Som naozaj hrdý na to, ako tím bojoval s nepriazňou osudu.
Mali sme hrboľatý štart do kvalifikácie a dnes bol tlak veľký. Všetci odohrali mimoriadne dobrý zápas a pracovali ako blázni,“ povedal Nagelsmann pri mikrofóne televízie ZDF.
Tento názor zdieľal aj niekdajší reprezentačný útočník i tréner Rudi Völler.
„Prvý polčas bol výnimočný. Hrali sme veľmi dobrý futbal a zdalo sa, že sme vyhrali každý súboj,“ povedal v súčasnosti športový riaditeľ Nemeckého futbalového zväzu (DFB).
Výkon proti Slovensku Nemcom poriadne zvýšil sebavedomie smerom k majstrovstvám sveta.
„Ak budeme hrať tak, ako sme hrali dnes, budeme veľmi dobrý tím. A ak sa vrátia aj zranení hráči, môžeme mať veľmi dobré majstrovstvá sveta. Chcem ísť na majstrovstvá sveta s cieľom vyhrať ich,“ povedal obranca Nico Schlotterbeck a pripomenul, že do nemeckého mužstva sa po zraneniach postupne môžu vrátiť hráči ako Jamal Musiala, Kai Havertz či Antonio Rüdiger.