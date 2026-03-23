Prešov v ňom nenašiel oporu. Kostelník po páde na úplné dno končí v klube

Slovenský futbalový klub Tatran Prešov ukončil po vzájomnej dohode spoluprácu s trénerom Jozefom Kostelníkom.
Päťdesiatpäťročný kouč skončil na lavičke „koňarov“ po menej ako mesiaci. Klub to oznámil na svojich sociálnych sieťach.
Kostelník nahradil vo funkcii Vladimíra Cifraniča. V piatich zápasoch na lavičke Tatrana zvíťazil iba raz, v osemfinále Slovenského pohára proti Liptovskému Mikulášu (2:1).
Pozíciu hlavného trénera prevezme po rozhodnutí správnej rady dlhoročný asistent Erik Havrila. Prešov tak povedie už štvrtý kormidelník v sezóne.
Po sobotňajšej prehre v Košiciach 1:2 klesli „zeleno-bieli“ na poslednú 12. priečku skupiny o udržanie sa.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
25
16
4
5
52:32
52
V
P
V
V
R
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
25
13
7
5
49:29
46
V
V
P
R
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
24
13
7
4
42:24
46
P
V
R
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
24
12
4
8
36:29
40
P
V
P
P
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
25
11
3
11
47:34
36
P
P
P
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
25
10
5
10
35:39
35
V
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
25
9
4
12
40:44
31
V
R
V
V
R
2
AS TrenčínAS Trenčín
25
9
3
13
23:41
30
V
V
P
V
P
3
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
25
6
8
11
28:36
26
P
R
V
R
R
4
MFK RužomberokMFK Ružomberok
25
6
8
11
26:41
26
P
R
P
R
R
5
MFK SkalicaMFK Skalica
25
5
7
13
24:38
22
V
P
V
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
25
4
10
11
23:38
22
P
R
P
P
R
