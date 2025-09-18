Mourinho neostal dlho bez angažmánu. Fanúšikom Porta sa jeho nová destinácia nebude páčiť

LISABON. Skúsený portugalský tréner José Mourinho sa stane trénerom Benficy Lisabon, informuje renomovaný insider Fabrizio Romano.
Klub z Lisabonu mu ponúkol zmluvu na dva roky do júna 2027.
Mourinho začal svoju trénerskú kariéru v Benfice v roku 2000, no viedol iba 10 zápasov a odišiel po spore s prezidentom klubu.
Následne sa preslávil v Porte v rokoch 2002 až 2004, keď vyhral šesť trofejí – vrátane Ligy majstrov v sezóne 2003/04.
Po odchodu z rodnej krajiny v roku 2004 Mourinho trénoval Chelsea, Inter Miláno, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Rím a Fenerbahce.
Turecký klub opustil 29. augusta, dva dni po tom, čo prehral v play-off Ligy majstrov Benficou.