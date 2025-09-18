Mourinho neostal dlho bez angažmánu. Fanúšikom Porta sa jeho nová destinácia nebude páčiť

18. sep 2025
LISABON. Skúsený portugalský tréner José Mourinho sa stane trénerom Benficy Lisabon, informuje renomovaný insider Fabrizio Romano.

Klub z Lisabonu mu ponúkol zmluvu na dva roky do júna 2027.

Mourinho začal svoju trénerskú kariéru v Benfice v roku 2000, no viedol iba 10 zápasov a odišiel po spore s prezidentom klubu.

Následne sa preslávil v Porte v rokoch 2002 až 2004, keď vyhral šesť trofejí – vrátane Ligy majstrov v sezóne 2003/04.

Po odchodu z rodnej krajiny v roku 2004 Mourinho trénoval Chelsea, Inter Miláno, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Rím a Fenerbahce.

Turecký klub opustil 29. augusta, dva dni po tom, čo prehral v play-off Ligy majstrov Benficou.

