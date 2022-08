Vlani vyhral s AS Rím Konferenčnú ligu, Veretout sa sťahuje do Francúzska

MARSEILLE. Francúzsky futbalista Jordan Veretout prestúpil z talianskeho klubu AS Rím do Olympique Marseille. Podľa francúzskych médií sa 29-ročný stredopoliar v najbližších hodinách podrobí lekárskej prehliadke vo francúzskom klube.

Veretout bol v AS Rím najskôr na hosťovaní z Fiorentiny, pred sezónou 2020/2021 podpísal s Rimanmi zmluvu.

V Marseille by mal pôsobiť do roku 2025 s možnosťou predĺženia kontraktu do roku 2026.

Za AS odohral 131 zápasov, v ktorých strelil 22 gólov a pridal 16 asistencií. S talianskym tímom vyhral v minulej sezóne Európsku konferenčnú ligu