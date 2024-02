Chceli ho v Taliansku. Mládežnícky reprezentant bude hrať v Estónsku

RUŽOMBEROK. Na domácich ME 2022 do 19 rokov patril medzi opory tímu. Nastúpil vo všetkých stretnutiach, tri začínal v základnej zostave.

„Dlho sa to naťahovalo a nevedel som, kde vlastne budem. Napokon sa to naťahovalo až do konca prestupového obdobia, kedy som už nemal kam ísť. Bolo to veľmi blízko, ale kluby sa nedohodli,“ nedávno vysvetlil pre Sportnet Jakub Luka.

Polroka zostal bez futbalu a napokon bojoval o záchranu za druholigový Dolný Kubín. Podarilo sa.

Napriek tomu však mal zmiešané pocity. Stratil totiž miesto v reprezentácii Slovenska do 20 rokov, ktorá sa predstavila na juniorských majstrovstvá sveta v Argentíne.

„Keď som sa dozvedel, že na zozname chýbam, bolo to pre mňa ťažké. Bol som smutný a zároveň sklamaný. Ale postupom času som sa s tým vysporiadal. Som namotivovaný ukázať viac, makať navyše,“ dodal.