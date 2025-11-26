Vavrov Wolfsburg sa bude musieť dlhší čas zaobísť bez útočníka. Dán utrpel svalové zranenie

Jonas Wind. (Autor: X/Vfl Wolfsburg)
TASR|26. nov 2025 o 17:55
Wind je už tretí dlhodobo zranený hráč tímu v krátkom čase.

Dánsky futbalový útočník Jonas Wind podstúpil v stredu operáciu zraneného stehenného svalu a VfL Wolfsburg s ním nemôže počítať dlhší čas.

Nemecký klub, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Denis Vavro, to oznámil na sociálnych sieťach.

„Bude mimo hry až do odvolania,“ uviedol bundesligista podľa agentúry DPA. Wind je už tretí dlhodobo zranený hráč tímu v krátkom čase, Wolfsburg nemôže počítať ani so stredopoliarom Bencem Dardaiom (koleno) a obrancom Moritzom Jenzom (natrhnutý sval).

Krídelník Kevin Paredes je po operácii nohy mimo hry od začiatku sezóny a Jesper Lindström sa vrátil do tréningového procesu po zranení slabín.

Wolfsburg figuruje v tabuľke Bundesligy až na 15. mieste, len jeden bod nad pásmom zostupu.

    dnes 17:55
