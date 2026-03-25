Spomienky na góly zostávajú jasné. Bývalá hviezda Liverpoolu má zdravotné problémy

John Toshack
John Toshack
TASR|25. mar 2026 o 20:17
Za Liverpool strelil takmer 100 gólov a získal niekoľko trofejí.

Bývalému futbalistovi FC Liverpool Johnovi Toshackovi, ktorý po skončení profesionálnej kariéry trénoval viacero klubov vrátane Realu Madrid, Realu Sociedad či reprezentácie Walesu, diagnostikovali demenciu. Informoval o tom Toshackov syn Cameron.

Sedemdesiatsedemročný Walesan zaznamenal počas svojho pôsobenia za Liverpool takmer 100 gólov a získal niekoľko trofejí v 70. rokoch minulého storočia.

Za národný tím Walesu nastúpil v 40 zápasoch. „Je to hrozná choroba. Ak sa rozprávame popoludní, nepamätá si, že sme sa rozprávali aj ráno.

Ak sa ho však spýtam na časy v Liverpoole, detaily, na ktoré si spomína, sú úžasné,“ citovala jeho syna agentúra AFP.

    John Toshack
    John Toshack
    Spomienky na góly zostávajú jasné. Bývalá hviezda Liverpoolu má zdravotné problémy
