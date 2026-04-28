Koniec jednej éry. Manchester City po 10 rokoch opustí veľká opora

Futbalista John Stones po sezóne nepodpíše novú zmluvu a po desiatich rokoch odíde z Manchestru City.
Druhý tím anglickej ligy to oznámil na klubovom webe. "Citizens" prídu o ďalšiu dlhoročnú oporu, na začiatku apríla oznámil koniec aj súčasný kapitán tímu Bernardo Silva.
Tridsaťjedenročný Stones prestúpil do Manchestru v roku 2016 z Evertonu a so City vybojoval 19 trofejí. Šesťkrát ovládol Premier League av roku 2023 Ligu majstrov.
"Posledných desať rokov som tu bol doma a tak to zostane aj po zvyšok môjho života. Prišiel som ako chlapec a odchádzam ako muž. Žil som si svoj sen, na začiatku by som si vôbec nedokázal predstaviť, čo všetko s týmto klubom dokážem," povedal Stones v rozlúčkovom videu na svojom instagramovom účte.
Anglický reprezentačný obranca odohral za Manchester City 293 súťažných zápasov. V národnom tíme má na konte 87 štartov.