Bývalého stredopoliara Manchestru City zatkli. Nastúpil aj v drese Anglicka

Bývalého stredopoliara Manchestru City a Queens Park Rangers Joeyho Bartona zatkli po údajnom napadnutí v blízkosti golfového klubu.
Štyridsaťtriročný bývalý futbalista je údajne jeden z dvoch mužov, ktorých zatkli v nedeľu v Huytone.
V utorok to uviedol Gervase de Wilde, právnik bývalej futbalistky Eni Alukovej, ktorá sa s Bartonom súdi v súvislosti s obvinením z ohovárania.
„Môžeme potvrdiť, že dve osoby boli zatknuté po správach o napadnutí v Huytone v nedeľu 8. marca okolo 21.00.
Poškodeného previezli do nemocnice na posúdenie zranení tváre a rebie, 50-ročný muž a 43-ročný muž boli zatknutí pre podozrenie z ublíženia na zdraví podľa paragrafu 18," uviedla miestna polícia.
Barton, pôvodom z Huytonu, pôsobil počas kariéry v Manchestri City, Newcastli United, Queens Park Rangers, Marseille, Burnley a glasgowskom Rangers. Na konte má aj jeden štart v anglickom drese.