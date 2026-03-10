Bývalého stredopoliara Manchestru City zatkli. Nastúpil aj v drese Anglicka

Joey Barton z QPR (vľavo) bojuje o loptu s domácim Coutinhom z Liverpoolu.
Joey Barton z QPR (vľavo) bojuje o loptu s domácim Coutinhom z Liverpoolu. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. mar 2026 o 15:48
ShareTweet0

Štyridsaťtriročný bývalý futbalista je údajne jeden z dvoch mužov, ktorých zatkli v nedeľu v Huytone.

Bývalého stredopoliara Manchestru City a Queens Park Rangers Joeyho Bartona zatkli po údajnom napadnutí v blízkosti golfového klubu.

Štyridsaťtriročný bývalý futbalista je údajne jeden z dvoch mužov, ktorých zatkli v nedeľu v Huytone.

V utorok to uviedol Gervase de Wilde, právnik bývalej futbalistky Eni Alukovej, ktorá sa s Bartonom súdi v súvislosti s obvinením z ohovárania.

„Môžeme potvrdiť, že dve osoby boli zatknuté po správach o napadnutí v Huytone v nedeľu 8. marca okolo 21.00.

Poškodeného previezli do nemocnice na posúdenie zranení tváre a rebie, 50-ročný muž a 43-ročný muž boli zatknutí pre podozrenie z ublíženia na zdraví podľa paragrafu 18," uviedla miestna polícia.

Barton, pôvodom z Huytonu, pôsobil počas kariéry v Manchestri City, Newcastli United, Queens Park Rangers, Marseille, Burnley a glasgowskom Rangers. Na konte má aj jeden štart v anglickom drese.

Anglicko

Joey Barton z QPR (vľavo) bojuje o loptu s domácim Coutinhom z Liverpoolu.
Joey Barton z QPR (vľavo) bojuje o loptu s domácim Coutinhom z Liverpoolu.
Bývalého stredopoliara Manchestru City zatkli. Nastúpil aj v drese Anglicka
dnes 15:48
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Anglicko»Bývalého stredopoliara Manchestru City zatkli. Nastúpil aj v drese Anglicka