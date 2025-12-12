Zlaté Moravce oznámili meno nového trénera. Prichádza z Prahy, trénoval ženský tím

Nový tréner Zlatých Moraviec Jiří Vágner.
Nový tréner Zlatých Moraviec Jiří Vágner. (Autor: Facebook/FC ViOn Zlaté Moravce)
TASR|12. dec 2025 o 21:00
Štyridsaťdvaročný kouč si premiérovo vyskúša funkciu hlavného kormidelníka mužského tímu.

Novým trénerom futbalového klubu FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble sa stal Čech Jiří Vágner. Štyridsaťdvaročný kouč si premiérovo vyskúša funkciu hlavného kormidelníka mužského tímu.

Vágner prichádza do tímu MONACObet ligy po jedenapolročnom pôsobení v pražskej Slavii, kde viedol ženský tím.

V uplynulej sezóne s ním získal ligový titul a vyhral Český pohár. Predtým pôsobil výlučne v mužskom futbale, bol asistent Petra Radu v Dukle Praha a rovnakú pozíciu zastával aj v FK Jablonec. Bol aj asistentom českej reprezentácie do 20 rokov.

Prestup do červeno-modrých farieb musela odobriť Slavia Praha, kde mal Vágner platný kontrakt. Jeho pravou rukou bude donedávna asistent trénera a v závere jesene poverený hlavný kouč Pavel Medveď.

„Som zo zázemia a z klubu nadšený. Pochádzam z Jablonca, kde to fungovalo veľmi podobne. Vnímam to ako dobré a pokojné prostredie pre prácu s kvalitnými ľuďmi okolo seba, takže sa na svoje pôsobenie veľmi teším,“ uviedol Vágner pre klubový web.

„Chcel som sa posunúť ďalej a Slavia mi túto možnosť ponúkla. Keďže Slavia Praha a ViOn Zlaté Moravce sú v určitom vzťahu a majú záujem o užšiu spoluprácu, ponuku som rád prijal.“

Nový tréner absolvuje premiéru 17. januára v rámci Tipsport ligy v dueli ViOn-u proti Skalici. Zimnú prípravu odštartujú zverenci Jiřího Vágnera 12. januára.

Zlatým Moravciam patrí po jesennej časti druhej najvyššej slovenskej súťaže druhé miesto, na vedúcu Banskú Bystricu strácajú 16 bodov.

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
17
14
3
0
39:11
45
V
V
V
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
17
8
5
4
38:30
29
P
V
R
P
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
17
7
6
4
33:20
27
R
R
R
V
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
17
7
6
4
33:29
27
R
R
V
R
P
5
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
17
7
5
5
27:23
26
R
V
P
V
P
6
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
17
7
3
7
24:21
24
V
P
P
V
P
7
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
17
6
5
6
20:22
23
R
P
P
V
R
8
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
17
7
2
8
27:33
23
V
V
V
P
P
9
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
17
6
4
7
21:26
22
P
V
P
P
V
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
17
6
3
8
30:31
21
P
P
V
V
V
11
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
17
6
3
8
26:29
21
P
R
V
P
V
12
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
17
5
4
8
25:32
19
V
R
R
P
R
13
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
17
4
5
8
23:33
17
V
P
P
P
V
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
17
4
5
8
18:32
17
P
R
R
P
P
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
17
4
5
8
23:33
17
V
R
V
R
P
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
17
4
4
9
22:24
16
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

