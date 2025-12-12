Zlaté Moravce oznámili meno nového trénera. Prichádza z Prahy, trénoval ženský tím

Novým trénerom futbalového klubu FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble sa stal Čech Jiří Vágner. Štyridsaťdvaročný kouč si premiérovo vyskúša funkciu hlavného kormidelníka mužského tímu.
Vágner prichádza do tímu MONACObet ligy po jedenapolročnom pôsobení v pražskej Slavii, kde viedol ženský tím.
V uplynulej sezóne s ním získal ligový titul a vyhral Český pohár. Predtým pôsobil výlučne v mužskom futbale, bol asistent Petra Radu v Dukle Praha a rovnakú pozíciu zastával aj v FK Jablonec. Bol aj asistentom českej reprezentácie do 20 rokov.
Prestup do červeno-modrých farieb musela odobriť Slavia Praha, kde mal Vágner platný kontrakt. Jeho pravou rukou bude donedávna asistent trénera a v závere jesene poverený hlavný kouč Pavel Medveď.
„Som zo zázemia a z klubu nadšený. Pochádzam z Jablonca, kde to fungovalo veľmi podobne. Vnímam to ako dobré a pokojné prostredie pre prácu s kvalitnými ľuďmi okolo seba, takže sa na svoje pôsobenie veľmi teším,“ uviedol Vágner pre klubový web.
„Chcel som sa posunúť ďalej a Slavia mi túto možnosť ponúkla. Keďže Slavia Praha a ViOn Zlaté Moravce sú v určitom vzťahu a majú záujem o užšiu spoluprácu, ponuku som rád prijal.“
Nový tréner absolvuje premiéru 17. januára v rámci Tipsport ligy v dueli ViOn-u proti Skalici. Zimnú prípravu odštartujú zverenci Jiřího Vágnera 12. januára.
Zlatým Moravciam patrí po jesennej časti druhej najvyššej slovenskej súťaže druhé miesto, na vedúcu Banskú Bystricu strácajú 16 bodov.