Dvakrát vyhral Ligu majstrov, má aj medailu z MS. Legendárny futbalista ukončil kariéru

BERLÍN. Nemecký futbalista Jerome Boateng ukončil vo veku 37 rokov profesionálnu kariéru. Majster sveta z roku 2014 to v piatok oznámil na sociálnej sieti.
„Futbal mi dal veľa, teraz je čas ísť ďalej. Nie preto, že musím, ale preto, že som pripravený.
Som vďačný za všetko. Hral som dlho, za veľké kluby, za svoju krajinu. Učil som sa, vyhrával, prehrával,“ odkázal bývalý obranca fanúšikom vo videu.
Boateng debutoval v Bundeslige v roku 2007 v Herthe Berlín a najväčšie úspechy si užíval počas desaťročného pôsobenia v Bayerne Mníchov.
Dvakrát vyhral Ligu majstrov, deväťkrát Bundesligu a päťkrát Nemecký pohár. Hral aj za Hamburg, Manchester City, Olympique Lyon, Salernitanu a naposledy za rakúsky LASK Linz, kde v auguste predčasne ukončil zmluvu.
Za nemeckú reprezentáciu si pripísal 76 štartov a má aj bronz z MS 2010.