Skvelá správa pre Španielsko pred úvodom MS. Obaja lídri do ofenzívy sú späť

Lamine Yamal a Nico Williams sa vo štvrtok už zapojili do tréningu španielskej futbalovej reprezentácie pred MS.
Obaja by mali byť k dispozícii trénerovi Luisovi de La Fuentemu v pondelňajšom úvodnom zápase proti Kapverdám.
Osemnásťročný krídelník Barcelony Yamal aj Williams z Athletica Bilbao vynechali záver klubovej sezóny pre zranenia zadného stehenného svalu, no ich zdravotný stav sa výrazne zlepšil.
Program Španielska na MS vo futbale 2026
Podľa španielskych médií však proti Kapverdám nenastúpia od začiatku a De La Fuente rovnako ako v prípravnom dueli proti Peru nasadí dvojicu Alex Baena, Ferran Torres.
Tabuľka skupiny H na MS vo futbale 2026
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body