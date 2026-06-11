    Skvelá správa pre Španielsko pred úvodom MS. Obaja lídri do ofenzívy sú späť

    Nico Williams (vpravo) a Lamine Yamal.
    Nico Williams (vpravo) a Lamine Yamal. (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. jún 2026 o 20:22
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    Podľa španielskych médií však proti Kapverdám nenastúpia od začiatku.

    Lamine Yamal a Nico Williams sa vo štvrtok už zapojili do tréningu španielskej futbalovej reprezentácie pred MS.

    Obaja by mali byť k dispozícii trénerovi Luisovi de La Fuentemu v pondelňajšom úvodnom zápase proti Kapverdám.

    Osemnásťročný krídelník Barcelony Yamal aj Williams z Athletica Bilbao vynechali záver klubovej sezóny pre zranenia zadného stehenného svalu, no ich zdravotný stav sa výrazne zlepšil.

    Program Španielska na MS vo futbale 2026

    15.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Kapverdy
    Kapverdy
    Atlanta | Atlanta
    21.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Atlanta | Atlanta
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Španielsko
    Španielsko
    Guadalajara | Guadalajara

    Podľa španielskych médií však proti Kapverdám nenastúpia od začiatku a De La Fuente rovnako ako v prípravnom dueli proti Peru nasadí dvojicu Alex Baena, Ferran Torres.

    Tabuľka skupiny H na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KapverdyKapverdyCPV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    Saudská ArábiaSaudská ArábiaSAU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    ŠpanielskoŠpanielskoESP
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    UruguajUruguajURY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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