    Mexiko
    Mexiko
    MS vo futbale 2026
    11.06.2026, Skupina A
    2. polčas
    Mexiko City
    1 - 0
    1:0
    LIVE
    Južná Afrika
    Južná Afrika

    Pred úvodným duelom MS prišlo k šarvátkam. Organizácia by mala byť oveľa lepšia, uviedol fanúšik

    Policajné zložky strážia zátarasu, zatiaľ čo fanúšikovia prechádzajú do fanúšikovskej zóny, kde sledujú zápas skupiny A na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou.
    Fotogaléria (23)
    Policajné zložky strážia zátarasu, zatiaľ čo fanúšikovia prechádzajú do fanúšikovskej zóny, kde sledujú zápas skupiny A na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou. (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. jún 2026 o 20:52
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    Fanúšikovia sa chceli čo najrýchlejšie dostať na námestie Zocala a nastal chaos.

    V blízkosti oficiálnej fanzóny v Mexico City prišlo pred úvodným zápasom futbalových MS 2026 k šarvátkam.

    Pred duelom medzi domácim Mexikom a Juhoafrickou republikou sa chceli fanúšikovia čo najrýchlejšie dostať na námestie Zocala a nastal chaos.

    Prístup do fanzóny sťažili kovové bariéry, ktoré nainštalovali v snahe zabrániť protestom zo strany frakcie Únie učiteľov. „Prestaňte sa tlačiť a sácať.

    Sú tu aj deti, nebuďte ako zvieratá,“ apeloval na fanúšikov pomocou megafónu jeden z členov poriadkových síl.

    Fotogaléria zo zápasu Mexiko - Južná Afrika na MS vo futbale 2026 (skupina A)
    Účinkujúci na ihrisku počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom zápasu skupiny A Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.
    Tím Mexika pózuje pred začiatkom futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.
    Shakira spolu so svojím bratom Antoniom Mebarakom čaká na svoj výstup počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.
    Lyle Foster z Južnej Afriky vedie loptu počas futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.
    23 fotografií
    Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.Andrea Bocelli a EJAE vystupujú počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Ľudia sa zhromažďujú neďaleko pódia MS vo futbale počas fanúšikovského festivalu pred slávnostným otvorením futbalových MS 2026 v Mexiku, v mexickom meste Guadalajara.Juhokórejský fanúšik pózuje pred pódium MS vo futbale počas fanúšikovského festivalu pred slávnostným otvorením futbalových MS 2026 v Mexiku, v mexickom meste Guadalajara.Kolumbijský spevák J Balvin vystupuje pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Andrea Bocelli a EJAE vystupujú počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Demonštrant drží mexickú vlajku počas pochodu pred otváracím dňom majstrovstiev sveta FIFA 2026 v Mexiko City.Demonštranti lepia plagáty s fotografiami nezvestných v Mexiku počas pochodu pred otváracím dňom majstrovstiev sveta 2026 v Mexiko City.Účinkujúci na ihrisku počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Účinkujúci na ihrisku počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Dobrovoľníci ťahajú plachtu cez ihrisko pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City. Účinkujúci na ihrisku počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Mexickí fanúšikovia na tribúnach držia tričká s obrázkom Mexičana Jesúsa Gallarda pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City. Mexickí fanúšikovia na tribúnach čakajú na začiatok zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Fanúšikovia prichádzajú do fan zóny deň pred zápasom skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Príslušníci bezpečnostných zložiek strážia zátarasu, zatiaľ čo fanúšikovia prechádzajú do priestoru fanúšikovského festivalu, kde sledujú zápas skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.

    Niektorí fanúšikovia začali hádzať po policajtoch fľaše s vodou a urážať ich.

    „Je to šialené, organizácia by mala byť oveľa lepšia,“ citovala agentúra AFP slová 25-ročného Javiera Maciela, ktorý prišiel do fanzóny odetý v ponču a mexickej vlajke.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    MexikoMexikoMEX
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.
    Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.
    Najväčšie MS v histórii odštartovali v Mexiku. Hlavnou hviezdou ceremoniálu bola Shakira
    dnes 21:16
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.
    Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.
    Najväčšie MS v histórii odštartovali v Mexiku. Hlavnou hviezdou ceremoniálu bola Shakira
    dnes 21:16
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    Domov»MS vo futbale 2026»Pred úvodným duelom MS prišlo k šarvátkam. Organizácia by mala byť oveľa lepšia, uviedol fanúšik