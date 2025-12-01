Niektorí reprezentanti sú odtrhnutí od reality, vraví šéf Slavie. Vyjadril sa aj k trénerovi

Predseda predstavenstva futbalovej Slavie a člen výkonného výboru FAČR Jaroslav Tvrdík považuje za neakceptovateľné správanie reprezentantov po kvalifikačnom stretnutí s Gibraltárom v Olomouci.
Z ich postojov aj niekoľko dní po zápase usudzuje, že niektorí hráči sú odtrhnutí od reality, uviedol šéf Slavie v rozhovore s novinármi počas dnešnej tlačovej konferencie v Edene.
Národný tím potvrdil výhrou 6:0 nad Gibraltárom postup do play off o postup na majstrovstvá sveta. Hráči však údajne necítili jednotu pri fandení, a tak sa mužstvo rozhodlo po stretnutí pred najhlasnejšími divákmi vynechať tradičnú ďakovačku.
Doteraz im nič nedošlo
"Čo sa stalo v Olomouci, sa nedá pochopiť. Robíme futbal pre fanúšikov, pre sponzorov, a či to niekto nechápe, nemá reprezentovať. Pre mňa je ťažké, že si to hráči neuvedomujú. Je to pre mňa nepochopiteľné, "zdôraznil Tvrdík na dnešnej akcii, počas ktorej záložník Lukáš Provod predstavil svoju módnu kolekciu s charitatívnym účelom.
Tvrdíkovi vadí, že niektorým reprezentantom doteraz nič nedošlo. "Mám pocit, že keď to nechápali jeden večer v hernom vyťažení, tak hľadáte nejaké poľahčujúce okolnosti. Ale keď sledujem rozhovory s radom hráčov a ešte s odstupom času tomu stále nerozumejú, tak mi príde, že sú odtrhnutí od reality, "povedal šéf Slavie.
Zasadne výkonný výbor
Vedenie asociácie rozhodlo, že prémie, ktoré mali byť reprezentantom za zápas vyplatené, pôjdu na pomoc potrebným. Záložník Tomáš Souček potom nepovedie v ďalšom zápase národný tím ako kapitán.
"Neviem si predstaviť nepokoru v rozsahu, aká sa v Olomouci stala. Za mňa bol trest na spodnej hranici mojej predstavivosti a toho, ako by sme všetko riešili v Slavii, "poukázal Tvrdík.
Spolu so Součkom viedol na Androvom štadióne debatu s "kotlom" fanúšikov aj Vladimír Coufal, teda dvaja bývalí hráči Slavie. "Tomáš odo mňa mal bezprostrednú reakciu, komunikovali sme spolu aj na druhý deň od rána. Mám ho hrozne rád, krstil tu vo fanshope svoju knihu.
Myslím, že sa nechal strhnúť. Dopustil sa niečoho, čo nie je súčasťou jeho povahy. Bolo to nešťastné, čo odo mňa tiež počul, "uviedol šéf českého majstra.
Niektorí súčasní slávisti, ktorí v Olomouci chýbali, by podľa neho podobného podujatia nedopustili. "Hovoril som o tom s Lukášom Provodom a Tomášom Holešom a hovoril im, že majú šťastie, že pri ďalšej hanbe reprezentácie neboli. Obaja mi odpovedali: ‚Keby sme tam boli my, tak sa to nestane.‘ Toto od reprezentantov Českej republiky čakám," vyzdvihol Tvrdík.
K udalostiam po dueli v Olomouci sa mieni vrátiť na utorkovom zasadnutí výkonného výboru FAČR v Kroměříži. Tvrdík naznačil, že marcové semifinále baráže s Írskom sa odohrá v pražskom Edene. Aj v prípade postupu by reprezentácia mala vo finále proti víťazovi stretnutia Dánsko - Severné Macedónsko výhodu domáceho prostredia.
Prevezme reprezentáciu Trpišovský?
Po odvolaní Ivana Haška vedie národný tím dočasný tréner Jaroslav Köstl. Rad expertov vidí ako ideálny variant pre baráž súčasného kouča Slavie Henricha Trpišovského.
"Kto bude reprezentáciu trénovať? Ja som predseda predstavenstva, toto je vecou aj majiteľa klubu. Primárne by asi musela existovať širšia dohoda medzi futbalovou asociáciou a Slaviou. Toto patrí inému tímu vo výkonnom výbore ako mne.
Nechcem predbiehať, ako to bude. Priznám sa, že ani sám neviem, s čím gesčná skupina príde. Ale cítim, že odpovede už musíme verejnosti poskytnúť, "povedal Tvrdík.