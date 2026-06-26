Pôjde primátor Karvinej do väzby? Súd sa obáva, že bude manipulovať svedkov a mariť vyšetrovanie

Jan Wolf.
Jan Wolf. (Autor: Facebook/Jan Wolf - primátor města Karviné)
ČTK|26. jún 2026 o 10:35
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V kauze týkajúcej sa podvodných stávok a ovplyvňovania zápasov obvinili koncom marca 32 ľudí.

Okresný súd v Ostrave začal rokovať o tom, či pošle karvinského primátora Jána Wolfa do väzby. Wolf je obvinený v korupčnej futbalovej afére.

Väzbu navrhlo olomoucké Vrchné štátne zastupiteľstvo. Podľa žalobcu hrozí, že by Wolf ovplyvňoval svedkov alebo inak maril vyšetrovanie.

Minulý týždeň polícia po Wolfovi vyhlásila pátranie. Primátor bol v tom čase na plánovanej dovolenke v Chorvátsku. Z nej sa v stredu vrátil a vo štvrtok dopoludnia sa dostavil na výsluch.

Po ňom ho polícia zadržala. Vyhlásenie pátrania Wolfa prekvapilo. Minulý týždeň uviedol, že políciu o svojej ceste informoval a bol stále na príjme.

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Etická komisia Futbalovej asociácie ČR (FAČR) minulý týždeň rozhodla, že Wolf nesmie kvôli ovplyvneniu troch zápasov pôsobiť 12 rokov vo futbale a uložila mu trojmiliónovú pokutu.

Zároveň vylúčila klub MFK Karviná z prvej futbalovej ligy. Wolf obvinenia odmieta a nechcel sa vzdať ani kresla primátora.

"S rozhodnutím Etickej komisie FAČR sa nestotožňujem a považujem ho za nesprávne. Odmietam, že by som sa dopustil akéhokoľvek korupčného konania, a odmietam aj závery, na základe ktorých som bol uznaný vinným, "uviedol.

Kritizoval súbeh disciplinárneho a trestného konania, ktorý podľa neho zásadne obmedzuje možnosti účinnej obhajoby.

V kauze týkajúcej sa podvodných stávok a ovplyvňovania zápasov obvinili koncom marca 32 ľudí. Etická komisia FAČR začala 47 disciplinárnych konaní.

Česko

    Jan Wolf.
    Jan Wolf.
    Pôjde primátor Karvinej do väzby? Súd sa obáva, že bude manipulovať svedkov a mariť vyšetrovanie
    dnes 10:35
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