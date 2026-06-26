Pôjde primátor Karvinej do väzby? Súd sa obáva, že bude manipulovať svedkov a mariť vyšetrovanie

Okresný súd v Ostrave začal rokovať o tom, či pošle karvinského primátora Jána Wolfa do väzby. Wolf je obvinený v korupčnej futbalovej afére.
Väzbu navrhlo olomoucké Vrchné štátne zastupiteľstvo. Podľa žalobcu hrozí, že by Wolf ovplyvňoval svedkov alebo inak maril vyšetrovanie.
Minulý týždeň polícia po Wolfovi vyhlásila pátranie. Primátor bol v tom čase na plánovanej dovolenke v Chorvátsku. Z nej sa v stredu vrátil a vo štvrtok dopoludnia sa dostavil na výsluch.
Po ňom ho polícia zadržala. Vyhlásenie pátrania Wolfa prekvapilo. Minulý týždeň uviedol, že políciu o svojej ceste informoval a bol stále na príjme.
Etická komisia Futbalovej asociácie ČR (FAČR) minulý týždeň rozhodla, že Wolf nesmie kvôli ovplyvneniu troch zápasov pôsobiť 12 rokov vo futbale a uložila mu trojmiliónovú pokutu.
Zároveň vylúčila klub MFK Karviná z prvej futbalovej ligy. Wolf obvinenia odmieta a nechcel sa vzdať ani kresla primátora.
"S rozhodnutím Etickej komisie FAČR sa nestotožňujem a považujem ho za nesprávne. Odmietam, že by som sa dopustil akéhokoľvek korupčného konania, a odmietam aj závery, na základe ktorých som bol uznaný vinným, "uviedol.
Kritizoval súbeh disciplinárneho a trestného konania, ktorý podľa neho zásadne obmedzuje možnosti účinnej obhajoby.
V kauze týkajúcej sa podvodných stávok a ovplyvňovania zápasov obvinili koncom marca 32 ľudí. Etická komisia FAČR začala 47 disciplinárnych konaní.