Ján Vlasko oznámil koniec kariéry: Futbal bol pre mňa vždy vášňou a veľkou súčasťou života

BRATISLAVA. Slovenský futbalový stredopoliar Ján Vlasko ukončil profesionálnu futbalovú kariéru.
Tridsaťpäťročný rodák z Bojníc naposledy pôsobil v MFK Skalica, predtým hrával aj za Spartak Trnava, český Slovan Liberec či poľský Zagłębie Lubin.
Rozhodnutie oznámil vo štvrtok prostredníctvom sociálnej siete Instagram.
Za rozhodnutím technicky zdatného hráča stáli pretrvávajúce zdravotné problémy, ktoré v ostatných rokoch značne limitovali jeho kariéru.
„Futbal bol pre mňa vždy vášňou a veľkou súčasťou života. Posledné roky ma však čoraz viac sužovala bolesť, ktorá nakoniec vyvrcholila až do bodu, keď som už nedokázal ani poriadne behať.
Preto som sa rozhodol ukončiť svoju profesionálnu futbalovú kariéru,“ napísal Vlasko.
Dodal, že si futbal chce navždy pamätať z čias, keď ho bavil najviac a ešte nemal zdravotné problémy.
Vo svojej kariére nastúpil za viaceré slovenské i zahraničné kluby, pričom v roku 2018 získal so Spartakom Trnava ligový titul a o štyri roky neskôr pridal do vitrínky i triumf v Slovenskom pohári.
„Ďakujem všetkým klubom, spoluhráčom, trénerom, fanúšikom a samozrejme rodine a priateľom za podporu počas celej mojej kariéry,“ uviedol Vlasko.