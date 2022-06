Vlasko odohral za Spartak Trnava posledný zápas, nedostal novú zmluvu

"Janovi sa končí zmluva, dohodli sme sa, že už novú nedostane. Máme na jeho pozíciu vytypovaných iných hráčov. Chceme mužstvo zase aj trochu okysličiť. Na druhej strane, patrí mu určite veľká vďaka. S Trnavou získal titul aj pohár, zapísal sa do histórie klubu veľkým kusom roboty, úspechmi a to by mali všetci oceniť," povedal tréner Michal Gašparík.

Vlasko zatiaľ nevie, kam povedú jeho ďalšie kroky.

"Uvidíme, čo bude nasledovať, určite sa teším na pokračovanie kariéry, chcem hrávať. Teraz sa prestupový kolotoč ešte len roztáča. Od pondelka sa budem pripravovať, uvidíme, aké ponuky prídu. Treba si to všetko zvážiť. Chcel by som ale zostať doma, neviem, či by ma ešte lákalo zahraničie. Možno, keby prišla zaujímavá ponuka, by som nad tým uvažoval. Chcel by som ale pokračovať na Slovensku," citoval Vlaska trnavskyhlas.sk.