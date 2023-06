Dal gól majstrovi Európy, oslavoval ako Eusébio. Kultový kapitán sa díval, čo to stvára

PÚCHOV. Pri spomienke na jeden moment zvlášť vyčaril úsmev, až jemne buchol do stola.

Ján Jozefovič so smiechom vravel: „Keď som dal Ivovi Viktorovi gól, tak som oslavoval tak, ako to zvykol Portugalčan Eusébio. Vyskočil som do vzduchu a zamával rukou.“

Upútal legendárneho Jozefova Masopusta, ktorý mu v tom zápase čelil ako súper, v drese Dukly Praha.

„Díval sa, čo to stváram. Mal som však bombovú radosť. Masopust a ja, medzi nami bol obrovský rozdiel. Ja som sa však šiel od radosti zblázniť. Zo šestnástky súpera som utekal až do polovice ihriska. Ten moment som si užil,“ spomínal Jozefovič.