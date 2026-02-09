Bývalý nekompromisný stopér posilnil tím z východu. Základom je kvalitná práca s mládežou, hovorí

Ján Fröhlich (51 – Plavnica, Stará Ľubovňa, Michalovce, Prešov, Nowy Sacz, Belchatów, Strože a následne opäť Nowy Sacz, Plavnica a Stará Ľubovňa) je bývalý profesionálny futbalista, ktorý sa dnes venuje najmä manažérskej práci.
Prevažnú časť hráčskej kariéry strávil u našich severných susedov v Poľsku.
Na svoje pôsobenie na zelených trávnikoch spomína: „V Poľsku som začínal po mojom pôsobení v Michalovciach v roku 1999. Prešiel som tam rôznymi klubmi na viacerých súťažných úrovniach.
Po príchode som začínal v tretej lige v Sandecji Nowy Sacz. Po troch rokoch som prestúpil do vtedy popredného mužstva GKS Belchatów, kde som pôsobil päť sezón.
Postúpili sme do Ekstraklasy, teda najvyššej poľskej súťaže, a mal som možnosť hrať s mnohými reprezentantmi. Naším najväčším úspechom bol titul vicemajstra Poľska.
Následne som sa vrátil do Sandecje Nowy Sacz, kde som strávil ďalších päť sezón.
S mužstvom sme sa prepracovali z tretej až do prvej ligy a ako nováčik sme skončili tretí hneď za veľkými klubmi ako Widzew Lodž či Górnik Zabrze.“
Pri príležitosti stého výročia založenia klubu bol Ján Fröhlich v diváckej ankete zaradený ako jediný cudzinec do „zlatej jedenástky“ Sandecje Nowy Sacz.
Priorita športová a organizačná stránka
Počas pôsobenia v Poľsku stretol množstvo zaujímavých osobností, čo podľa jeho slov výrazne ovplyvnilo aj jeho ďalšiu funkcionársku kariéru.
„Nebudem menovať, ale za 15 rokov som spoznal množstvo významných ľudí – športovcov reprezentujúcich Poľsko aj úspešných podnikateľov pohybujúcich sa na špičke biznisu v Poľsku i v Európe.
V Nowom Saczi som od roku 2012 pôsobil v štruktúrach klubu ako športový riaditeľ.
Medzitým som sa vrátil domov do Plavnice, kde som ešte amatérsky hrával a pôsobil aj ako hrajúci tréner spolu s kolegom trénerom Solotrukom,“ spomína bývalý nekompromisný stopér.
Neskôr sa vrátil do Starej Ľubovne, kde pôsobil ako prezident klubu.
„Od roku 2017 až do mája 2025 som sa venoval futbalu v Starej Ľubovni. Bol som prezidentom klubu a spočiatku aj mládežníckym trénerom U19 a asistentom trénera A-mužstva.
Som držiteľom trénerskej licencie EURO A. Všade, kde som pôsobil, bola mojou prioritou športová a organizačná stránka – nastavenie fungovania klubu,“ vysvetľuje.
Človek mieni, Pán Boh mení
Po ôsmich rokoch sa rozhodol svoje pôsobenie ukončiť. „Po rokoch som to osobne vyhodnotil tak, že som poďakoval za dlhoročnú spoluprácu a chcel som si trochu oddýchnuť od futbalu.“
Dlho však bez práce nezostal. „Ako sa hovorí – človek mieni, Pán Boh mení. Po krátkom čase ma opäť oslovili z Poľska, konkrétne zo Sandecje Nowy Sacz, kde som dlhé roky pôsobil. Ponúkli mi post riaditeľa skautingu.
Vďaka kontaktom a skúsenostiam viem vyhľadávať vhodné typy hráčov – mladé talenty aj posily pre A-tím.
Je to však vždy proces, keďže pracujeme s ľuďmi a rôznymi okolnosťami, ktoré môžu transfer ovplyvniť. Som aj členom realizačného tímu A-mužstva, no táto činnosť je časovo obmedzená.“
Základom kvalitná práca s mládežou
Naďalej však pôsobí aj na slovenskej futbalovej scéne. Najnovšie prijal výzvu pomôcť tradičnému klubu so slávnou históriou – Partizánu Bardejov, kde sa stal generálnym manažérom.
„V januári tohto roka za mnou prišiel predseda predstavenstva Partizána pán Soroka spolu s ďalšími funkcionármi a podporovateľmi klubu s otázkou, či by som vedel pomôcť svojimi skúsenosťami posunúť klub na vyššiu športovú aj organizačnú úroveň.
Zaujal ma ich prístup a chuť pracovať pre klub. Zhodli sme sa na základných princípoch – najmä na budovaní silnej mládežníckej základne, aby sme po niekoľkých sezónach dokázali vychovať hráčov pre A-mužstvo.
Aj vo väčších kluboch je základom kvalitná práca s mládežou. Je to však o trpezlivosti a dlhodobej vízii,“ vysvetľuje.
Jeho predstavy smerujú od skvalitnenia práce s mládežou až po stabilizáciu seniorského tímu.
„V Bardejove nás čaká dlhodobá, trpezlivá a náročná práca. Chceli by sme, aby sa A-mužstvo čo najskôr vrátilo minimálne do tretej ligy. Rovnako chceme upevniť postavenie kategórie U19 v druhej dorasteneckej lige, aby sa dorast stal prirodzenou hráčskou základňou pre prvé mužstvo.“
Na záver Ján Fröhlich dodáva: „Futbal sa robí pre ľudí a Partizán má bohatú históriu. Hráči, funkcionári, fanúšikovia, mesto aj všetci podporovatelia si zaslúžia lepšiu budúcnosť. Nič však nepríde samo.
Musíme ísť krok po kroku, týždeň po týždni a rok po roku s vierou, že sa nám to spoločne podarí. Mojou úlohou je aj nájsť správnych ľudí – ambicióznych a s chuťou niečo dokázať pre iných.“