Bývalý nekompromisný stopér posilnil tím z východu. Základom je kvalitná práca s mládežou, hovorí

Vľavo Ján Fröhlich. (Autor: archív JF)
Peter Cingel|9. feb 2026 o 10:50
Bývalý futbalista či športový riaditeľ sa stal novým generálnym manažérom klubu s bohatou históriou.

Ján Fröhlich (51 – Plavnica, Stará Ľubovňa, Michalovce, Prešov, Nowy Sacz, Belchatów, Strože a následne opäť Nowy Sacz, Plavnica a Stará Ľubovňa) je bývalý profesionálny futbalista, ktorý sa dnes venuje najmä manažérskej práci.

Prevažnú časť hráčskej kariéry strávil u našich severných susedov v Poľsku.

Na svoje pôsobenie na zelených trávnikoch spomína: „V Poľsku som začínal po mojom pôsobení v Michalovciach v roku 1999. Prešiel som tam rôznymi klubmi na viacerých súťažných úrovniach.

Po príchode som začínal v tretej lige v Sandecji Nowy Sacz. Po troch rokoch som prestúpil do vtedy popredného mužstva GKS Belchatów, kde som pôsobil päť sezón.

Postúpili sme do Ekstraklasy, teda najvyššej poľskej súťaže, a mal som možnosť hrať s mnohými reprezentantmi. Naším najväčším úspechom bol titul vicemajstra Poľska.

Následne som sa vrátil do Sandecje Nowy Sacz, kde som strávil ďalších päť sezón.

S mužstvom sme sa prepracovali z tretej až do prvej ligy a ako nováčik sme skončili tretí hneď za veľkými klubmi ako Widzew Lodž či Górnik Zabrze.“

Pri príležitosti stého výročia založenia klubu bol Ján Fröhlich v diváckej ankete zaradený ako jediný cudzinec do „zlatej jedenástky“ Sandecje Nowy Sacz.

Ján Fröhlich. (Autor: archív JF)

Priorita športová a organizačná stránka

Počas pôsobenia v Poľsku stretol množstvo zaujímavých osobností, čo podľa jeho slov výrazne ovplyvnilo aj jeho ďalšiu funkcionársku kariéru.

„Nebudem menovať, ale za 15 rokov som spoznal množstvo významných ľudí – športovcov reprezentujúcich Poľsko aj úspešných podnikateľov pohybujúcich sa na špičke biznisu v Poľsku i v Európe.

V Nowom Saczi som od roku 2012 pôsobil v štruktúrach klubu ako športový riaditeľ.

Medzitým som sa vrátil domov do Plavnice, kde som ešte amatérsky hrával a pôsobil aj ako hrajúci tréner spolu s kolegom trénerom Solotrukom,“ spomína bývalý nekompromisný stopér.

Neskôr sa vrátil do Starej Ľubovne, kde pôsobil ako prezident klubu.

„Od roku 2017 až do mája 2025 som sa venoval futbalu v Starej Ľubovni. Bol som prezidentom klubu a spočiatku aj mládežníckym trénerom U19 a asistentom trénera A-mužstva.

Som držiteľom trénerskej licencie EURO A. Všade, kde som pôsobil, bola mojou prioritou športová a organizačná stránka – nastavenie fungovania klubu,“ vysvetľuje.

Ján Fröhlich. (Autor: archív JF)

Človek mieni, Pán Boh mení

Po ôsmich rokoch sa rozhodol svoje pôsobenie ukončiť. „Po rokoch som to osobne vyhodnotil tak, že som poďakoval za dlhoročnú spoluprácu a chcel som si trochu oddýchnuť od futbalu.“

Dlho však bez práce nezostal. „Ako sa hovorí – človek mieni, Pán Boh mení. Po krátkom čase ma opäť oslovili z Poľska, konkrétne zo Sandecje Nowy Sacz, kde som dlhé roky pôsobil. Ponúkli mi post riaditeľa skautingu.

Vďaka kontaktom a skúsenostiam viem vyhľadávať vhodné typy hráčov – mladé talenty aj posily pre A-tím.

Je to však vždy proces, keďže pracujeme s ľuďmi a rôznymi okolnosťami, ktoré môžu transfer ovplyvniť. Som aj členom realizačného tímu A-mužstva, no táto činnosť je časovo obmedzená.“

Základom kvalitná práca s mládežou

Naďalej však pôsobí aj na slovenskej futbalovej scéne. Najnovšie prijal výzvu pomôcť tradičnému klubu so slávnou históriou – Partizánu Bardejov, kde sa stal generálnym manažérom.

„V januári tohto roka za mnou prišiel predseda predstavenstva Partizána pán Soroka spolu s ďalšími funkcionármi a podporovateľmi klubu s otázkou, či by som vedel pomôcť svojimi skúsenosťami posunúť klub na vyššiu športovú aj organizačnú úroveň.

Zaujal ma ich prístup a chuť pracovať pre klub. Zhodli sme sa na základných princípoch – najmä na budovaní silnej mládežníckej základne, aby sme po niekoľkých sezónach dokázali vychovať hráčov pre A-mužstvo.

Aj vo väčších kluboch je základom kvalitná práca s mládežou. Je to však o trpezlivosti a dlhodobej vízii,“ vysvetľuje.

Ján Fröhlich. (Autor: archív JF)

Jeho predstavy smerujú od skvalitnenia práce s mládežou až po stabilizáciu seniorského tímu.

„V Bardejove nás čaká dlhodobá, trpezlivá a náročná práca. Chceli by sme, aby sa A-mužstvo čo najskôr vrátilo minimálne do tretej ligy. Rovnako chceme upevniť postavenie kategórie U19 v druhej dorasteneckej lige, aby sa dorast stal prirodzenou hráčskou základňou pre prvé mužstvo.“

Na záver Ján Fröhlich dodáva: „Futbal sa robí pre ľudí a Partizán má bohatú históriu. Hráči, funkcionári, fanúšikovia, mesto aj všetci podporovatelia si zaslúžia lepšiu budúcnosť. Nič však nepríde samo.

Musíme ísť krok po kroku, týždeň po týždni a rok po roku s vierou, že sa nám to spoločne podarí. Mojou úlohou je aj nájsť správnych ľudí – ambicióznych a s chuťou niečo dokázať pre iných.“

Tabuľka IV. ligy Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Partizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠK
13
10
2
1
28:6
32
R
V
V
V
V
2
FK ČaňaFK ČaňaFK Čaňa
13
9
1
3
40:19
28
V
V
V
V
P
3
FK Slovan KendiceFK Slovan KendiceFK Slovan Kendice
13
8
3
2
36:20
27
V
P
V
R
V
4
FK GerlachovFK GerlachovFK Gerlachov
13
8
1
4
31:10
25
V
V
P
P
V
5
ŠK ZáhradnéŠK ZáhradnéŠK Záhradné
13
6
3
4
22:18
21
V
V
P
P
V
6
MŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK Medzilaborce
13
6
2
5
27:26
20
V
P
R
P
V
7
Futbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -Sobranecko
13
6
2
5
14:20
20
V
V
R
R
P
8
PWG Sokol ĽuboticePWG Sokol ĽuboticePWG Sokol Ľubotice
13
5
4
4
20:15
19
P
V
P
V
V
9
OŠK RudňanyOŠK RudňanyOŠK Rudňany
13
4
6
3
15:14
18
R
P
R
P
R
10
FK KechnecFK KechnecFK Kechnec
13
3
7
3
18:22
16
V
P
R
R
R
11
MFK Veľký ŠarišMFK Veľký ŠarišMFK Veľký Šariš
13
3
1
9
18:30
10
P
P
P
V
P
12
MFK RožňavaMFK RožňavaMFK Rožňava
13
2
3
8
11:30
9
P
P
R
P
R
13
FK Geča 73FK Geča 73FK Geča 73
13
2
2
9
9:24
8
P
P
R
V
P
14
OŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad Uhom
13
0
1
12
8:43
1
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

