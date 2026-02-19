Prešov získal do svojich radov slovenského záložníka. Odchovanec už v lige pôsobil

Slovenský futbalista Ján Bernát sa stal novou posilou Tatrana Prešov. V minulej sezóne pôsobil aj v Dunajskej Strede, predtým odohral 17 zápasov za Spartak Trnavu.
Odchovanec prešovského klubu, ktorý ako 15-ročný odišiel do akadémie Žiliny a naposledy pôsobil v belgickom KVC Westerlo, podpísal s koňarmi kontrakt do júna 2028.
Dvadsaťpäťročný hráč odohral tri sezóny za belgický klub, no v tejto sezóne zaň nenastúpil. Informoval klub na sociálnych sieťach.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
20
13
3
4
41:28
42
P
V
V
P
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
20
11
6
3
36:18
39
R
P
V
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
20
11
5
4
43:25
38
R
V
P
P
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
20
11
4
5
35:19
37
R
R
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
20
9
3
8
37:28
30
V
V
P
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
20
7
5
8
30:33
26
P
R
V
P
P
7
MFK RužomberokMFK Ružomberok
20
6
5
9
21:31
23
P
V
R
V
V
8
AS TrenčínAS Trenčín
20
6
3
11
16:35
21
V
P
R
R
P
9
FC KOŠICEFC KOŠICE
20
6
2
12
31:40
20
V
V
V
V
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
20
5
5
10
22:32
20
R
P
P
R
P
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
20
4
8
8
20:30
20
P
P
P
R
V
12
MFK SkalicaMFK Skalica
20
3
7
10
18:31
16
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body