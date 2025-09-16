Mladý útočník chce dostať klub tam, kam patrí. Strelil 10 gólov, no aj tak je na seba kritický

ČAŇA. Čaňa s vyše 6 000 obyvateľmi patrí medzi najväčšie obce na Slovensku. Leží v Košickom kraji, v historickom regióne Abov.
Futbal sa tu hráva už od roku 1926. Počas svojej onedlho storočnej histórie zažila Čaňa aj slávne futbalové obdobia.
Ešte v časoch Československa sa tu v rokoch 1981 – 1987 hrávala 2. Slovenská národná futbalová liga, ktorá bola vtedy treťou najvyššou súťažou.
Na začiatku 21. storočia chodili fanúšikovia Čane na miestny štadión, ktorý má v súčasnosti kapacitu 3 000 miest, na druhú najvyššiu slovenskú súťaž (2000 – 2001 a 2002 – 2003).
V súčasnosti FK pôsobí v Majstrovstvách regiónu – 4. lige Východ. V tejto súťaži sa mužstvu darí a podľa doterajších výsledkov by mohli byť Abovčania jedným z ašpirantov na postup.
O dianí v klube, ale aj o futbalovej kariére a plánoch do budúcnosti sme sa porozprávali s 25-ročným útočníkom FK Jakubom Škovranom.
Mimochodom, o jeho streleckých kvalitách svedčia aj tri góly v sieti Kendíc v zápase, ktorý sa skončil remízou 5:5 (na druhej strane bol v súboji kanonierov rovnako úspešný Pavol Cicman).
„K futbalu ma priviedol môj otec, ktorý ho taktiež hrával. Na to, že mám iba 25 rokov, som už vystriedal pomerne veľa mužstiev. V devätnástich som odišiel do Skalice, kde som vtedy pôsobil ešte v druhej lige.
Tú som si neskôr zahral aj v Spišskej, Trebišove a neskôr som nastupoval aj v tretej lige za Poprad. Minulú sezónu som odohral v Lokomotíve, ktorú hodnotím ako celkom vydarenú.
Po jej skončení prišla dilema – čaká ma totiž posledný štátnicový ročník na právnickej fakulte. Vedel som, že chcem zostať v blízkosti domova, pretože ma čaká náročný rok.
Pred začiatkom sezóny som mal viacero ponúk z vyšších súťaží, no nakoniec som sa rozhodol zostať doma v Čani, najmä kvôli škole,“ zhodnotil svoju prebiehajúcu futbalovú kariéru Škovran.
„Keď som prišiel do Čane, rozprával som sa s vedením a zostal som pod jednou podmienkou – a to, že sa spoločne pokúsime dostať klub tam, kam patrí. Je to však dlhodobý proces a my sa snažíme makať od zápasu k zápasu.“
Škovran zhodnotil aj doterajšie účinkovanie Čane v 4. lige: „S doterajším účinkovaním som celkom spokojný, až na zápas v Záhradnom, ktorý nám vôbec nevyšiel.
Čo sa týka mňa osobne, strelil som 10 gólov, s čím som relatívne spokojný, hoci som na seba vždy kritický – v prebiehajúcom ročníku ich mohlo byť aj viac. Môj cieľ je dokončiť vysokú školu a zároveň postúpiť s Čaňou do tretej ligy.“
Čo robí Jakub Škovran, ak nehrá futbal? „Vo voľnom čase sa venujem najmä škole, keďže si vyžaduje veľa energie. Okrem toho trávim najviac času so svojou priateľkou a rodinou.“
Škovran sa naposledy strelecky presadil aj proti Bardejovu, no jeho klub doma prehral 1:2. Čaňa je momentálne tretia a na vedúci Bardejov stráca 5 bodov.