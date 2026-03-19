Čech vulgárne naložil bývalým trénerom. Jeden z nich ho nenechal hrať, preto mu vynadal

Bývalý český futbalista Jakub Jankto na sociálnej sieti tvrdo naložil svojmu bývalému trénerovi Davidemu Nicolovi, ktorý ho v sezóne 2024/2025 viedol v talianskom Cagliari.
"Nikomu neprajem nič zlé. Okrem tohto zmrda. Ten ču*ák ma nenechal hrať ani minútu. Ak som sa v mojej poslednej sezóne správal slušne, bolo to len z rešpektu k tímu a fanúšikom," uviedol 30-ročný rodák z Prahy.
Naopak vyzdvihol Claudia Ranieriho. "Bol skrátka top tréner. Najlepší, akého som mal. Miliónkrát som ho chcel zabiť, ale cítil som sa pod ním skvele," spomínal Jankto na časy v Sampdorii Janov.
Naposledy odohral zápas v ročníku 2023/2024, odvtedy mu Nicola nedal šancu v Serie A ani domácom pohári. Bývalý športovec vravel, že to v minulosti musel tajiť, teraz však už nemá dôvod byť ticho.
V roku 2023 sa priznal, že je homosexuál, čo okamžite zaujalo verejnosť aj médiá nielen v Európe. Počas kariéry pôsobil aj v Sparte Praha, Ascoli, Udinese či Getafe.
S radosťou spomínal na stretnutie s Gianluigim Buffonom, ktorý mu sľúbil svoj dres. Spočiatku akoby z toho nič nebolo, no talianska brankárska legenda mu ho predsa len odovzdala vnútri štadióna.
Bývalý český reprezentant sa pustil aj do trénera Eusebia Di Francesca. Do Sampdorie prišiel z AS Rím, s ktorým dokázal vyradiť FC Barcelona vo štvrťfinále Ligy majstrov v sezóne 2017/2018.
"Po tomto mimoriadnom úspechu dával všetkým najavo, že je fenomén. Mali sme v kabíne s realizačným tímom i vedením skvelé vzťahy.
Raz sme trénovali a jeden z kustódov potreboval s niečím pomôcť. Di Francesco na neho začal neúctivo kričať, nech vypadne, vezme si aviváž a ide do práčovne," opísal zážitok Jankto.
"Keď sme potom zo siedmich zápasov vyhrali jediný, urážal nás, že sme slabí. Hovoril k nám s absolútnou neúctou. Vtedy som mal zmluvu, musel som mlčať.
Teraz mu však odkazujem: Di Francesco, vezmi si aviváž a choď do riti," dodal 30-ročný exfutbalista, ktorý ukončil kariéru pre problémy s členkom.