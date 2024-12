Kankava je blízko k podpisu zmluvy. Vráti sa do svojho bývalého klubu?

BRATISLAVA. Futbalista Jaba Kankava je podľa gruzínskeho twitterového účtu Geo Team blízko podpisu zmluvy s Dinamom Tbilisi.

Zdroj informuje, že úvodné rokovania medzi bývalou oporou bratislavského Slovana a najslávnejším klubom z Gruzínska priniesli obojstrannú spokojnosť.

Tridsaťosemročný stredopoliar by sa tak vrátil do klubu zo svojho rodného mesta a zároveň do tímu, v ktorom robil svoje prvé profesionálne futbalové kroky.