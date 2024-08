V Slavii je šťastný, ale odchod nevylučuje. Schranz: Starší hráči to majú zložitejšie

BRATISLAVA. Slovenský futbalový reprezentant Ivan Schranz nevylučuje svoj odchod z českého prvoligového klub Slavia Praha. Odchovanec bratislavského Interu to povedal v rozhovore pre český web Sport.cz.

"Možnosti stále existujú, v posledných týždňoch prestupového obdobia sa toho môže veľmi zmeniť," povedal krídelník, ktorý na EURO 2024 v Nemecku strelil v reprezentačnom drese Slovenska tri góly.

Schranz: V Slavii som šťastný

"V Slavii som však šťastný. Mám nejakú pozíciu, na ktorú sa nemôžem sťažovať. Je otázka, ako by to vyzeralo inde. Ak by tiež nastala nejaká zmena, musia byť spokojné všetky strany - oba kluby aj ja. Keď sa to stretne, môžeme sa baviť ďalej," upresnil Schranz, ktorý v septembri oslávi už 31. narodeniny.