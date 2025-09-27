Schranz: Česká liga je stále vyrovnanejšia, do súťaže vstúpili bohatí ľudia. Sníva o účasti na MS

PRAHA. Futbalisti pražskej Slavie nenašli ani v 10. kole českej najvyššej súťaže premožiteľa. S Duklou si v piatok poradili doma 2:0 po góloch Tomáša Chorého, pričom už za rozhodnutého stavu prišiel na ihrisko v 74. minúte Ivan Schranz.
Slovenský reprezentačný krídelník v rozhovore pre TASR uviedol, že vstup do sezóny „zošívaným“ vyšiel, no kľúčové zápasy jeho tím ešte len čakajú.
„Šancí máme dostatok v každom zápase. Proti Dukle sa nám podarilo premeniť dve v prvom polčase a urobili sme si zápas ľahším, čo bolo super. Vstup do sezóny je zatiaľ fajn, aj keď tam boli nejaké zakopnutia a mohli sme mať na konte viac bodov.
Liga je vyrovnaná, sme len na začiatku a chlieb sa začne lámať až teraz,“ myslí si Schranz, ktorý so Slaviou obhajuje titul z minulej sezóny.
Favorizuje Slaviu a Spartu
„My a Sparta máme asi najsilnejšie kádre. Do českého futbalu však vstúpilo veľa bohatých ľudí a liga sa vyrovnáva. Neviem, či už v tejto sezóne, ale v tých ďalších by mohol byť boj o titul otvorenejší. V tejto si myslím, že budeme o prvenstvo bojovať my, Sparta a Plzeň,“ poznamenal Schranz.
V kabíne Slavie šarapatila v uplynulých dňoch viróza, postupne sa však situácia dostáva do normálu.
„Veľa hráčov nemohlo trénovať i nastúpiť na zápasy, mňa to našťastie obišlo. Mal som nádchu, ale nič, čo by ma vyradilo z hry. Verím, že je to za nami, budeme po ´premorení´ odolnejší a budeme šliapať,“ dodal Schranz, ktorý má na konte dva góly v českej lige.
Oba strelil ako striedajúci hráč na ihriskách súperov (Mladá Boleslav, Slovácko - pozn.). „Je to povzbudivé pre ofenzívneho hráča.
Okrem toho som ďalšie šance nepremenil, čo ma mrzí. Ale je fajn, že som sa do nich aspoň dostal. Dúfam, že aj tréner bol spokojný, že som pomohol tímu z lavičky.“
Návrat do Ligy majstrov
Slavia sa po šiestich rokoch kvalifikovala do hlavnej fázy Ligy majstrov. Vstúpila do nej domácou remízou 2:2 s FK Bodö/Glimt, pričom ďalší zápas čaká českého šampióna už v utorok na pôde Interu Miláno.
Následne v nedeľu nastúpi na Letnej v derby pražských „S“ proti úhlavnému rivalovi Sparte.
„Liga majstrov je Liga majstrov, tešíme sa na každý jeden zápas v nej. V prvom stretnutí sme boli blízko k víťazstvu a mrzelo nás, že sme napokon brali iba bod. Je pred nami sedem zápasov s ťažkými súpermi zvučných mien.
Budeme sa snažiť užiť si to a odprezentovať sa v čo najlepšom svetle. Nečaká nás nič ľahké, ale pokúsime sa prekvapiť.“
Na otázku TASR, na čo sa najviac teší, Schranz odpovedal: „Na atmosféru na štadiónoch. Ako mladý chlapec som sledoval Ligu majstrov v televízii a teraz ju zažijem ako hráč.“
Sníva o MS
Slovenský futbalista Ivan Schranz urobí maximum, aby sa s národným tímom prebojoval na budúcoročné MS v USA, Kanade a Mexiku.
Tridsaťdvaročný krídelník pražskej Slavie v rozhovore pre TASR priznal, že je to neho pravdepodobne posledná príležitosť zahrať si na svetovom šampionáte.
„Postúpiť na MS by bol splnený sen. Konajú sa raz za štyri roky a dostať sa tam je nesmierne ťažké. Koniec-koncov o tom svedčí aj skutočnosť, že Slovensku sa to zatiaľ podarilo len raz. Rozbehnuté to máme veľmi dobre, ale vieme, že k postupu vedie ešte dlhá cesta.
Treba ísť od zápasu k zápasu a uvidíme, na čo to bude stačiť. Každopádne pre úspech spravíme maximum. Ja sám si uvedomujem, že v mojom veku už ďalšia šanca zahrať si na MS nebude,“ povedal pre TASR Schranz.
Bratislavský rodák sa pre zdravotné problémy musel vrátiť zo septembrového zrazu do klubu.
„Mal som ľahšie svalové zranenie. Nebolo to nič hrozné, ale hrať som nemohol, keďže som nebol stopercentne v poriadku. Doliečil som sa však a dúfam, že to takto vydrží.
Aj minulú sezónu ma trápili zranenia, stále sa vyskytla nejaká drobnosť. Verím, že ma konečne bude zdravie poslúchať dlhší čas,“ vyjadril nádej Schranz.
Septembrové zápasy sledoval z domu
Víťazné zápasy s Nemeckom (2:0) a v Luxembursku (1:0) sledoval na diaľku, v októbrových súbojoch by nemal chýbať v nominácii Francesca Calzonu.
V klube mu už totiž pribúdajú na konto minúty a postupne sa dostáva do formy. Slovákov čaká výjazd do Severného Írska (10. októbra) a v Trnave privítajú o tri dni neskôr Luxembursko.
„Samozrejme vieme, že nás čaká veľmi ťažký dvojzápas. Dobre sa pripravíme a pokúsime sa potvrdiť bodový zisk a výkony zo septembra, lebo na to určite máme. V tabuľke stojíme veľmi dobre a to je samo o sebe skvelá pozvánka pre našich fanúšikov.
Verím, že do Trnavy príde plný štadión a ľudia budú náš dvanásty hráč. Prajem si, aby za nami stáli, aj keď nemusí ísť všetko podľa predstáv. Po výbornom štarte do kvalifikácie si to zaslúžime,“ apeloval na fanúšikov Schranz.