Schranz sa cez zimu dostal do fyzickej pohody. Sme nohami na zemi, opísal náskok Slavie

Pripísali sme si extrémne dôležité tri body, pretože vieme, aká je sila Baníku," poznamenal Schranz a dupľovane vyzdvihol 18-tisícovú kulisu: "To, že prišlo toľko ľudí v silných mrazoch, je úplne skvelé. Myslím, že je to ukážka toho, ako sa tu futbal posunul a ako dobre ho v našom klube robíme.

"Bol to výborný zápas vo fantastickej atmosfére. Hralo sa v náročných podmienkach pri mínus 4 stupňoch Celzia.

Nie sme hlavami ďalej, ako by sme mali byť. Zostávame nohami na zemi a chceme si vytvoriť čo najlepšiu pozíciu predtým, ako sa bude lámať liga," povedal Schranz v rozhovore pre TASR.

"Recept na súpera nám pripravia tréneri, my sa ho budeme snažiť dodržiavať. Vieme, že Viktoria je doma silná a hrá skvele.

Zatiaľ nám sezóna vychádza skvele, na jeseň hrali chalani božsky, získali veľa dôležitých bodov. Snáď nám to vydrží," dúfa najlepší strelec ME 2024.

Som vďačný za kvalitnú zimnú prípravu a za to, že som sa dostal do fyzickej pohody.

"Zranenie bolo dosť dlhé, nebolo to nič príjemné a ťažko sa mi do toho dostávalo. Som rád, že som sa v zimnej príprave nakopol a pripravil sa na našu fyzickú hru.

K návratu do formy mu podľa vlastných slov veľmi pomohla zimná príprava.

Je skvelé, že sa Haraslínovi darí

Minulý víkend ho nenechal chladným hetrik jeho krajana Lukáša Haraslína z konkurenčnej Sparty, ktorý v sobotu rozhodol o víťazstve 3:2 nad Karvinou.

"´Šulo´ sa dostal do výbornej formy, so zraneniami to mal na jeseň podobné ako ja. Smerom k reprezentácii je skvelé, že sa mu takto darí.

Je to môj kamarát a spoluhráč z národného tímu, preto mu to veľmi prajem. Dúfam, že mu strelecká forma vydrží, akurát nie v našom vzájomnom zápase so Spartou, ktorý nás čaká pred reprezentačnou prestávkou," zasmial sa bývalý hráč Trnavy, Dukly Praha, AEL Limassol, Českých Budějovíc a Jablonca.