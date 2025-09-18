Hanobíme sami seba, hneval sa Kmotrík. Za Weissovo správanie sa ospravedlnil

BRATISLAVA. Generálny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík mladší sa po viacerých kontroverziách obklopujúcich úradujúceho majstra Niké ligy rozhodol prehovoriť. Nevynechal ani vulgarizmy trénera Weissa.
Priznal, že klub bol sklamaný po vypadnutí s Kajratom Almaty, no Kmotrík si z toho veľkú hlavu nerobí:
"Po vypadnutí s Kajratom Almaty, ktoré bolo ranou pre celý klub i nás všetkých, sme sa dostali do určitej hernej ´krízy´, avšak nevnímam to nijako fatálne.
Som rád, že budeme hrať piatykrát za šesť rokov hlavnú fázu európskeho pohára, znovu ako jediný slovenský zástupca. Čakajú nás zápasy na európskej úrovni a boj o titul i Slovenský pohár," povedal pre Šport 24.
V rozhovore však pokarhal niektorých hráčov, ktorí v poslednej dobe kritizujú spoluhráčov cez médiá. Podľa Kmotríka sa takéto záležitosti musia riešiť interne.
"Takýmito vyjadreniami hanobíme sami seba, nahrávame neprajníkom a prilievame olej do ohňa. Považujem to za nevhodné a najmä neprofesionálne, aby v klube našich rozmerov, mal ktokoľvek, či už hráči, tréneri alebo manažment, také vyjadrenia, aké sme si prečítali v posledných týždňoch a plnili nimi titulky médií," dodal Kmotrík.
Nevyhol sa ani otázke o správaní trénera Vladimíra Weissa staršieho: "V mene klubu by som sa rád ospravedlnil, ak sa kohokoľvek akokoľvek dotklo správanie nášho hlavného trénera v Žiline. Všetci si uvedomujeme, že v poslednom čase z našej strany rezonovalo na verejnosti viacero negatív."
Weissa staršieho sa však zastal. Vníma ho ako človeka na správnom mieste a muža, ktorý robí všetko pre to, aby dostal z mužstva maximum.
Generálny riaditeľ belasých zároveň prejavil spokojnosť s prestupovým obdobím. Zdôraznil najmä prestup Davida Strelca do Middlesbrough, ale aj akvizíciu mladých perspektívnych hráčov: "Posilnenie zapadlo do našich predsezónnych plánov, prišli hráči vo výbornom veku a zároveň s kvalitou.
Transferové okno sme vyšpičkovali rekordným predajom Davida Strelca a následným príchodom Andraža Šporara, osobnosti našej novodobej éry, ktorý by mal priniesť skúsenosti i kvalitu," dodal pre Šport 24.