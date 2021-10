Šerif Tiraspoľ zastavil až Škriniarov tím. Hrali sme finále, tvrdia v Interi

Úradujúci taliansky šampión nastúpil s nožom na krku, v úvodných dvoch vystúpeniach ani raz neskóroval a na konte mal jediný bod za bezgólovú remízu na Ukrajine. Teraz si to vynahradil vďaka zásahom Edina Džeka, Artura Vidala a Stefana de Vrija.

"Za asistenciu ďakujem Denzelovi Dumfriesovi, bol to jeden z kľúčových momentov stretnutia. Chvíľu si užijeme a výsledok a sústredíme sa na najbližší ligový súboj proti Juventusu Turín," povedal De Vrij.

"Pre nás to bolo ako finále a od otváracieho výkopu bolo zjavné, že k zápasu tak aj pristupujeme. Zúfalo sme potrebovali zvíťaziť a dokázali sme to. Využili sme šance, dvakrát sme sa presadili zo štandardných situácií," povedal na oficiálnej klubovej stránke De Vrij, ktorý v drese Interu strelil svoj prvý gól v európskych súťažiach.

Z našej strany to bol skvelý futbal, len si musíme dávať pozor na chyby vzadu, pretože pri viacerých protiútokoch súpera nám zatekalo do topánok," zhodnotil duel milánsky tréner Simone Inzaghi.

"Predviedli sme výkon, aký sme potrebovali. Hostia pricestovali na víťaznej vlne, preto sme vedeli, že to bude ťažký zápas. Hrali sme ako kolektív a vypracovali sme si príležitosti. Okrem toho, že sme strelili tri góly, sme dvakrát trafili žrď a raz brvno.

Džeko sa od letného prestupu z AS Rím ukazuje ako významná posila, skóre otvoril volejom ľavačkou do horného rohu bránky a Vidalovi prihral na víťazný zásah.

"Ak by sme nezvládli tento zápas, prakticky by sme stratili šancu na postup. Šerif nazbieral šesť bodov, čo nikto nečakal, ale ukazuje to, aký je nebezpečný v kontrách. Celkovo sme hrali dobre a víťazstvo sme si zaslúžili," dodal 35-ročný útočník z Bosny a Hercegoviny.