Škriniarov Inter utŕžil prvú porážku v sezóne. Prehra, ktorá bolí, vraví Inzaghi

Škriniar odohral celý zápas v trojčlennej obrannej formácii hostí. "Toto je prehra, ktorá bolí, keď zoberieme do úvahy, ako sme k nej dospeli," povedal Inzaghi pre DAZN.

"Bol to vcelku vyrovnaný zápas, no gól Luisa Alberta všetko zmenil. Za stavu 1:1 sme mali obrovskú šancu na strelenie druhého gólu, no Denzel Dumfries ju nevyužil. Mali sme byť viac dôraznejší v koncovke, dať do nášho výkonu ešte čosi viac.

Prvý polčas bol z našej strany dobrý, no mali sme v tom pokračovať a ešte s väčším zápalom, pretože ten je často rozdielovým prvkom v takýchto vyrovnaných dueloch."